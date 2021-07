Efter seks forpagtere på seks år er det slut. Målet er nu at blive et borgerhus med et aktivt og åbent kulurmiljø, derfor navneskift til Kultur- og Forsamlingshus - men der kan stadig holdes familiefester, selv om der ikke er længere er en forpagter. Foto: Peter Andersen

Efter seks forpagtere på seks år - forsamlingshus skal være borgerhus

Holbæk - 21. juli 2021 kl. 17:28 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

På skiltet har der i næsten 115 år stået forsamlinghus. Men døren til forsamlingshuset har været en svingdør for skiftende forpagtere de seneste år, og tiderne skifter. Derfor vil bestyrelsen i Foreningen Orø Forsamlingshus puste nyt liv i huset på Brøndevej 24 med fokus på kultur, fællesskab og socialt samvær. Orø Kultur- og Forsamlingshus skal blive borgernes hus og rammen om et aktivt og rummeligt kulturmiljø.

- Vi må erkende, at huset ikke kan bære en forpagter, og vi kan ikke lønne en medarbejder. I stedet er målet et levende hus fyldt med aktiviteter, vi, foreninger og private står for. Det skal være et borgerhus, men stadig med mulighed for at leje salen til private fester bare på andre vilkår end tidligere, forklarer Kate Bjerrum, formand for Foreningen Orø Forsamlingshus.

Hun og alle omkring huset er frivillige, og der samarbejdes med foreninger, virksomheder og borgere på Orø. Målet er at udvide netværkeet med frivillige med forskellige kompecenter, det kan blandt andet være at lave mad til de fællesspisninger, foredrag og et valgmøde, der er i støbeskeen.

- Vi har valgt ikke at have faste lejere, men alle kan leje sig ind. Håbet er, at udlejning af sal plus salg af kaffe, kage og mad ved fællesspisninger kan give penge til drift og vedligehold og merer til, så vi kan stille lokaler gratis til rådighed for mindre foreninger og på den måde være med til styrke det lokale foreningsliv, siger Kate Bjerrum.

Der er ingen grund til at træde hinanden over tæerne, og den tidligere bestyrelse har talt med Bings Orø og Orø Kro, som gerne vil samarbejde, hvis det ønskes af lejere. Foreningen Orø Kultur- og Forsamlingshus kan også formidle kontakt til kokke, der kan lave mad til private fester, og et bestyrelsesmedlem har erfaring med madlavning til mange mennesker og kan træde til.

- Det er begrænset, hvad vi kan tilbyde, og vi vil ikke stå med indkøb og ansvar. Modsat kan vi ikke overlade et professionelt køkken til hvem som helst, understreger hun.

Kulturtilbuddene er så småt i gang. Der har været foredrag. og hver mandag fra 15 til 17 er der bogcafe. Det er samtidig husets åbningstid, hvor alle kan komme og bytte en bog sponseret af Holbæk Biblioteks udfasningslager, drikke kaffe, spise kage og mødes.

Biblioteket vil lave nogle booktalks, øboere har planer om en læsegruppe i forlængelse af bogcafeen, strikkecafé og måske spilaftener.

Huset selv planlægger fællesspisninger og flere foredrag i løbet af efteråret.

Da der ikke er mange penge at gøre godt med, søger foreningen fonde om støtte til modernisering af den store sal og om kommunal underskudsgaranti til arrangementer.