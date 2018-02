Afsløringen i sidste uge af, at en 45-årig kvindelig hjemmehjælper i mindst ét tilfælde har begået røveri mod en 86-årig kvinde i Tølløse ved at give hende sovemedicin og derefter stjæle penge, er ikke gået ubemærket hen i byen.

Efter røveri-sag: Uskyldige hjemmeplejere udsat for tilråb

Holbæk - 27. februar 2018 kl. 12:59 Af Morten D. Christensen

Afsløringen i sidste uge af, at en 45-årig kvindelig hjemmehjælper i mindst ét tilfælde har begået røveri mod en 86-årig kvinde i Tølløse ved at give hende sovemedicin og derefter stjæle penge, er ikke gået ubemærket hen i byen.

Læs også: Politi efterforsker om flere kan være ofre for hjemmehjælper

Leder af Holbæk Kommunes hjemmepleje, Camilla Lund, siger, at kommunen har fået flere henvendelser fra bekymrede pårørende til borgere, der modtager hjemmehjælp. Henvendelserne kommer fra Tølløse-området.

- Der er forskellige henvendelser. Nogle går på en generel bekymring for, hvad der er sket, mens andre måske har oplevet at have haft ubehag for tre uger siden, uden at de har kunne finde en forklaring på, hvor det kom fra, siger Camilla Lund til dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

I den grovere ende har enkelte hjemmehjælpere i Tølløse, ifølge Camilla Lund, oplevet at få ubehagelige tilråb på gaden.

- Nogle har oplevet, at der er blevet råbt efter dem, når de cykler ud til borgerne. Det har været noget med, om man nu kunne være sikker på at lukke dem ind, fortæller Camilla Lund og tilføjer:

- Vi er alle sammen rystede over denne sag, og jeg forstår godt, at den skaber usikkerhed. Men det er altså rigtigt trist, at vores folk skal opleve den slags tilråb. Ikke mindst fordi de gør et flot arbejde og intet har at gøre med de ulovligheder, der er foregået, pointerer hun.

Mandag kom det frem, at Midt- og Vestsjællands Politi efter afsløringen og den 45-årige kvindes tilståelse af røveriet mod den 86-årige kvinde, der skete i forrige weekend, har modtaget yderligere et par anmeldelser.

De går også på ældre borgere, der har mistet penge i eget hjem, og som på uforklarlig vis har fået blackout og sovet tungt.

Politiet har taget de nye anmeldelser med i efterforskningen, men kan endnu ikke sige, om man ser en direkte kobling til den 45-årige kvinde.

Hjemmeplejeleder Camilla Lund er orienteret om de nye anmeldelser, og Holbæk Kommune bistår politiet med de oplysninger, som er nødvendige for efterforskningen.

Samtidig undersøger Holbæk Kommune også selv, om der i borgernes journaler skulle være tegn på uregelmæssigheder.

- Vi ved jo nogenlunde, hvor den 45-årige kvinde er kommet, og vi har selv været inde at undersøge, om der har været særlige sygdomsforløb hos nogle borgere. Umiddelbart har vi ikke kunnet finde noget, der kunne have givet os mistanke om, at noget var galt, siger Camilla Lund.

I første omgang havde Holbæk Kommune ikke tænkt sig at skrive direkte til borgerne, men på baggrund af de nye anmeldelser vil hjemmeplejen hurtigst muligt sende en informationsskrivelse til de borgere i Tølløse-området, der modtager hjemmehjælp.

- Med de nye anmeldelser, der er dukket op, kan man ikke udelukke, at der vil opstå mere utryghed, så nu vil vi hurtigst muligt sende en generel information ud til vores brugere i Tølløse-området, siger Camilla Lund til Nordvestnyt tirsdag.

