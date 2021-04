Hotelchef og medejer af Hotel Strandparken i Holbæk, Stine Sommer Gejel Knudsen, glæder sig over nattens politiske aftale, der fremrykker genåbning af indendørs servering.Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter nattens aftale: Fest-stemte gæster ringer fra morgenstunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter nattens aftale: Fest-stemte gæster ringer fra morgenstunden

Holbæk - 16. april 2021 kl. 11:01 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Fredag morgen var ikke den værste morgen at stå op til for hotelchef og medejer af Hotel Strandparken i Holbæk, Stine Sommer Gejel Knudsen.

I løbet af natten var nyheden om en bred politisk aftale på Christiansborg om at sætte ekstra fart på genåbningen tikket ind.

En aftale, der betyder, at hotel- og restaurationsbranchen kan åbne for indendørs servering allerede fra på onsdag den 21. april - to uger tidligere end oprindeligt aftalt.

Samtidig har politikerne nu lagt en plan for gradvis udfasning af det indendørs forsamlingsforbud, så det er helt afskaffet 1. august.

Med andre ord kan steder som Hotel Strandparken, der blandt andet lever af større selskaber, nu se frem til at få mere liv i huset.

- Det er da helt fantastisk, at politikerne er enige om, at vi kan åbne indendørs hurtigere. Det kommer noget uventet, at vi må åbne to uger tidligere, så nu er der en masse praktiske ting, vi skal have styr på, men det er bestemt positivt, siger Stine Sommer Gejel Knudsen til dagbladet Nordvestnyt fredag.

Gæster i telefonen Nyheden om nattens aftale var også nået ud til danskere, der efter godt et år med corona formentligt har et stort behov for at ses med familie og venner.

- Vi har allerede her til morgen haft flere opringninger fra gæster, der gerne vil holde fest og høre om mulighederne hos os, og det er jo dejligt. Lige nu skal vi dog have klarhed over under hvilke omstændigheder, vi kan genåbne, og det arbejder vi på, siger hotelchefen.

relaterede artikler

Her åbner de på onsdag 16. april 2021 kl. 08:21

Danmark genåbner: Sådan skal det foregå 16. april 2021 kl. 05:41