Louise Amalie Joensen bliver indsat som præst i Jyderup og Holmstrup kirker søndag den 3. oktober.

Efter mange vikaransættelser: Nu får sogne en fastansat præst

Holbæk - 09. september 2021 kl. 20:34 Kontakt redaktionen

Snart kommer der nye beboere i præsteboligen i Jyderup. Louise Amalie Joensen, som er ansat som ny præst i Jyderup og Holmstrup sogne, flytter fra Søborg til præsteboligen med sin kæreste Rune, der arbejder som ingeniør i Kalundborg.

Den nye sognepræst vil fremover have sit virke i Jyderup Sognegård og i Jyderup og Holmstrup Kirker, men man vil med stor sandsynlighed også kunne møde hende i byen og områdets smukke natur. I kirkebladet 'De ni Sogne' har Louise Amalie Joensen skrevet en tekst om sig selv, hvor hun giver udtryk for, at hun glæder sig til at komme ud i den virkelige verden og forkynde kristendommen i sit første embede som præst. Hun skriver også, at sognet får en præst, der har stor interesse for mennesker og den nære samtale.

Louise Amalie Joensen ordineres som præst den 20. september i Roskilde Domkirke.

Tak til vikarer Menighedsrådene ser frem til ansættelsen.

- Det var en meget overraskende meddelelse, som gik til menighedsrådene i sognene ved årsskiftet, da vores dengang ansatte sognepræst Lars Ulrik Jensen annoncerede sit sporskifte efter kun fire år i sognene. Og forinden - i efteråret 2020 fratrådte Henriette Bach Barkholt sin stilling efter ca. 11 år. Sognene har derfor i det seneste år været bemandet med præstevikarer, som har været stærkt udfordret i færre arbejdstimer end behovet. Der er blevet udført imponerende arbejde af skiftende nu i alt fem vikarer, som også har givet sig tid til at støtte medarbejdere og begge menighedsråd undervejs. Menighedsrådene benytter lejligheden til at takke alle vikarer for deres store engagement og støtte. Det har været berigende og opløftende i denne svære tid, siger formand for Holmstrup Sogn, Taimi Grønborg, på vegne af de to menighedsråd.

Hun tilføjer:

- Vi ser alle frem til at møde og samarbejde med Louise, og byder både hende og hendes kæreste Rune et hjerteligt velkommen i pastoratet. Det bliver en stor fornøjelse, at vise hende rundt i provstiets største landsogn og ikke mindst i mødet med hele menigheden.

Taimi Grønborg nævner desuden, at der er behov for endnu en præst.

- Stillingsbeskrivelsen er udarbejdet af begge råd og selvfølgelig godkendt af Louise Amalie Joensen og videresendt til Holbæk Provsti og Roskilde Stift. Denne stilling forventes at blive opslået snarest muligt. Både Jyderup og Holmstrups Menighedsråd håber på flere ansøgere, og glæder os over, at Louise er med til at beslutte ansættelsen af sin fremtidige kollega, ligesom vi alle ser meget frem til fuld bemanding af sognene igen, siger Taimi Grønborg.

Indsættelse 3. oktober Louise Amalie Joensen indsættes som præst søndag den 3. oktober kl. 11.00 i Holmstrup Kirke med efterfølgende traktement i kirken og søndag den 3. oktober kl. 14.00 i Jyderup Kirke med efterfølgende et traktement i sognegården.