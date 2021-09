Efter løsladelse i terrorsag: Det forventede forsvarer

Politiet har bevogtet Retten i Holbæk i forbindelse med retsmøderne i sagen om et muligt terrorangreb under forberedelse med udgangspunkt i Holbæk. Fem sigtede er fortsat fængslet, mens i alt otte andre er sigtet, men på fri fod. Foto: Per Christensen

Holbæk - 09. september 2021 kl. 15:08 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Mens torsdagens løsladelse af en 76-årig mand og hans 61-årige hustru, der er sigtet for medvirken til forsøg på terrorisme i terrorsagen med udspring i Holbæk, kom uventet for offentligheden, havde den 76-åriges forsvarsadvokat, Thomas Brædder, forventet hans løsladelse.

Det siger han til sn.dk torsdag eftermiddag.

- Det er ikke overraskende for mig, at anklagemyndigheden har besluttet at løslade min klient. På grund af dørlukning i sagen kan jeg ikke komme nærmere ind på, hvorfor jeg mener det, men jeg havde forventet, at det ville ske, siger Thomas Brædder.

Familie under mistanke Såvel den 76-årige mand som hans 61-årige hustru nægter sig skyldige i sigtelserne om, at de skal have bistået parrets to sønner på 34 og 36 år med at forberede et eller flere terrorangreb i Danmark eller Tyskland med brug af bomber og skydevåben.

Begge brødre, som altså er sagens hovedsigtede, nægter sig ligeledes skyldige.

Forlænget for to uger siden Det er kun to uger siden, at en dommer ved Retten i Holbæk forlængede fængslingen af de syv sigtede i sagens tilsyneladende hoveddel med udspring i Holbæk.

Dertil er syv andre sigtet for medvirken til de påståede terrorplaner, men de seks blev løsladt allerede i april.

Alle 13 blev anholdt og fængslet i løbet af dagene 6. til 8. februar i år.

En dommer skal efter planen på ny vurdere grundlaget for fortsat varetægtsfængsling i sagen ved et retsmøde 23. september. Men det bliver altså uden de to ældste sigtede på 76 og 61 år.

Thomas Brædder kan ikke kommentere konkret på, hvorfor anklagemyndigheden skrider til løsladelse midt mellem to fristforlængelser i sagen.

- Der tilgår jo løbende nye oplysninger i en efterforskning, og det er baggrunden for, at anklagemyndigheden nu vurderer, at der ikke længere er grundlag for at holde min klient (og hans hustru, der har en anden forsvarer, red.) fængslet, siger Thomas Brædder.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man ingen yderligere kommentarer til sagen. Man vil således ikke kommentere på, om der kan ventes flere løsladelser i sagen.

Forventer at sagen droppes Foreløbigt er de løsladte personer fortsat sigtede i sagen. Men forsvarer Thomas Brædder forventer ikke, at der i sidste ende bliver en sag mod den 76-årige mand.

- Det er min forventning, at anklagemyndigheden opgiver sigtelsen mod min klient. Hvis man mente, at der var grundlag for at rejse tiltale mod ham, tror jeg også, at man ville vurdere, at der var grundlag for at holde ham varetægtsfængslet. Og det har anklagemyndigheden altså ikke vurderet, konstaterer Thomas Brædder.

Han tør ikke gætte på, hvornår der vil være en afklaring for den 76-årige og for den sags skyld for alle andre sigtede i sagen.

- Det har jeg ikke noget bud på. Men vi er meget tilfredse med, at han nu er løsladt. Det er meget lang tid at sidde fængslet i over et halvt år, og det har selvfølgelig påvirket ham meget. Det har været meget belastende, lyder det fra forsvarsadvokat Thomas Brædder.

