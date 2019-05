Efter en årrække med produktionsskole i Svinninge er det nu formentligt endegyldigt slut. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Efter konkurs: By mister skole - og ansatte skal søge job på ny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter konkurs: By mister skole - og ansatte skal søge job på ny

Holbæk - 08. maj 2019 kl. 15:36 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang årrække med produktionsskole på Hovedgaden 7 i Svinninge ser ud til at være endegyldigt slut.

Læs også: Elever er kommet i klemme efter konkurs

Det skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

I mandags lukkede Nordvestsjællands Produktionsskole - også kendt som NV-Pro Campus - uden varsel på grund af bestyrelsens beslutning om at indgive konkursbegæring.

NV-Pro Campus ville under alle omstændigheder være ophørt og indlemmet i den nye uddannelsesinstitution FGU Nordvestsjælland, der fra 1. august i år blandt andet overtager produktionsskolens opgaver.

Dermed ville også bygningerne på Hovedgaden 7, der hidtil har været ejet af NV-Pro Campus selv, overgå til FGU Nordvestsjælland.

Men mandagens konkurs betyder, at det nu er konkursboet, der sidder på ejendommen. Og sådan vil det også være 1. august, hvis kuratoren på det tidspunkt endnu ikke har afhændet bygningerne. Dermed kan FGU Nordvestsjælland ikke forvente at få adgang til NV-Pro Campus' hidtidige hovedafdeling.

Det konstaterer Thomas Adelskov (S), der foruden at være borgmester i Odsherred Kommune også er bestyrelsesformand i det kommende FGU Nordvestsjælland.

- Jeg finder det ikke sandsynligt, at kurator pludselig skulle finde værdier i konkursboet, så ejendommen ikke skal sælges. Så i realiteten er vores mulighed for at overtage bygningerne på Hovedgaden i Svinninge væk, siger Thomas Adel-skov til Nordvestnyt.

Dannelsen af FGU Nordvestsjælland sker som led i Folketingets beslutning om på landsplan at skabe 27 nye FGU-institutioner (forberedende grunduddannelse) ved at samle de hidtidige produktionsskoler og dele af af voksenuddannelsescentrene (VUC) under samme hat.

Ifølge Thomas Adelskov var bestyrelsen i FGU Nordvestsjælland allerede før NV-Pro Campus' konkurs inde i overvejelser om at flytte den kommende hovedafdeling fra Svinninge til Holbæk.

- Det har været drøftet fra begyndelsen. Men med den nye situation har diskussionen om flytning af aktiviteterne fra Svinninge til Holbæk fået et helt andet liv, og vi er allerede et stykke af vejen i forhold til at finde en ny lokalitet i Holbæk by, siger Thomas Adelskov.

Han vil ikke på nuværende tidspunkt sige hvor, men han understreger, at det ikke er Værftet, hvor NV-Pro Campus hidtil har boet til leje hos Holbæk Kommune.

- Bestyrelsen har fokus på at finde et sted, hvor FGU Nordvestsjællands kerneopgaver kan passe ind. Det betyder, at der blandt andet skal være plads til en smedelinje og køkkenfaciliteter. Umiddelbart passer Værftet ikke til det. Hvis vi skal se et formål med at lave en ny lejeaftale med Holbæk Kommune om Værftet, så skal den dels hænge sammen økonomisk, og dels skal der være et pædagogisk sigte med det, pointerer Thomas Adelskov.

Ejendommen på Hovedgaden 7 i Svinninge er den eneste af NV-Pro Campus' forskellige lokaliteter, der var ejet den konkursramte produktionsskole. Foruden Værftet var der afdelinger i Tølløse og Asnæs, men her var der tale om lejemål.

Thomas Adelskov siger til Nordvestnyt, at FGU Nordvestsjælland er interesseret i at holde fast i afdelingen i Asnæs, men at der efter konkursen nu skal forhandles nye lejeaftaler på plads mellem udlejerne og FGU Nordvestsjælland.

I forhold til medarbejderne i NV-Pro Campus får konkursen også konsekvenser. Umiddelbart står de uden job, men efter planen skulle de være blevet virksomhedsoverdraget til FGU Nordvestsjælland 1. august. Det kommer dog ikke til at ske nu, siger Thomas Adel- skov.

- De medarbejdere vil skulle søge stillinger, der bliver slået op i FGU Nordvestsjælland, på lige fod med andre. Men jeg vil også godt sige, at de selvfølgelig har en masse gode kompetencer, som vi har brug for i det nye FGU Nordvestsjælland, siger Thomas Adelskov og tilføjer.

- Konkursen betyder, at vi på nogle punkter skal starte på bar bund med etableringen af FGU Nordvestsjælland, og det er en væsentlig udfordring. Men vi skal nok få klaret det, så vi har en ny og god uddannelse klar til august, pointerer Thomas Adel- skov i Nordvestnyt onsdag.

relaterede artikler

Efterskole på pause efter konkurs 06. maj 2019 kl. 20:29

Stor skole går konkurs 06. maj 2019 kl. 15:12

Vibehus solgt til efterskole 05. maj 2019 kl. 11:24