Efter gymnasie-aftale: Rektor forventer ikke nyt loft over elever

Med den politiske aftale om ny fordelingsmodel for elever til gymnasiale uddannelser forventer Stenhus Gymnasiums rektor ikke, at skolen igen vil blive ramt af et elevloft, som det skete i år.

Den har været længe undervejs, og torsdag eftermiddag landende der så en politisk aftale om en ny model for, hvordan elever fremover skal fordeles til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det gælder stx, hf, hhx og htx.

Aftalen er indgået mellem regeringen og resten af rød blok samt Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, og partierne vil med den nye model blandt andet sikre, at gymnasieuddannelser i landdistrikter og tyndere befolkede områder ikke lider en stille død.

Dén problemstilling er aktuel i Nordvestsjælland, hvor Odsherreds Gymnasium i Asnæs set over en årrække har oplevet en tendens til tilbagegang i elevtallet.

Samtidig har Stenhus Gymnasium og HF i Holbæk haft store ansøgertal.

Det fik tidligere i år Region Sjælland til, i et forsøg på at sikre flere ansøgere til det mindre gymnasium i Asnæs, at lægge loft over, hvor mange elever Stenhus Gymnasium må optage til det kommende skoleår, .

Tror ikke på nyt elev-loft Den manøvre havde dog ikke den store effekt, og rektor på Stenhus Gymnasium og HF, Per Farbøl, var fra begyndelsen imod at indføre et såkaldt kapacitetsloft på sit gymnasium.

Han mente ikke, at det ville være den rette måde at hjælpe Odsherreds Gymnasium ved at gå imod de unge menneskers egne ønsker, og samtidig opfordrede han til, at man afventede den politiske beslutning på Christiansborg.

Det er altså den aftale, der landede torsdag. Og på baggrund af det, Per Farbøl, indtil videre har kunnet læse sig frem til, mener han ikke, at den nye elevfordelingsmodel vil betyde de store ændringer for Stenhus Gymnasium.

- Min umiddelbare vurdering af aftalen er, at der ikke kommer et nyt kapacitetsloft her på Stenhus igen. Jeg hæfter mig ved, at aftalen slår fast, at gymnasierne skal have en minimumsstørrelse på 84 elever (pr. årgang, red.). Det ligger Odsherreds Gymnasium pænt over, så jeg forventer ikke, at vi i den sammenhæng vil blive pålagt et nyt kapacitetsloft, siger Per Farbøl til dagbladet Nordvestnyt fredag.

Han henviser til, at partierne har aftalt, at der som udgangspunkt skal være mindst 84 elever pr. årgang fordelt på tre klasser for at sikre »et fagligt bæredygtigt undervisningsmiljø«.

Forud for det kommende skoleår fik Stenhus Gymnasium 548 ansøgninger, mens Odsherreds Gymnasium fik samlet set 99 ansøgere til stx og hf. Begge steder stigninger i forhold til året før.

Umuligt at ramme plet Hovedlinjerne i den nye model for elevfordeling er indførelsen af et såkaldt fordelingskriterie og et afstandskriterie.

Per Farbøl vurderer, at fordelingskriteriet, som blandt andet sigter mod at fordele elever efter forældrenes indkomst, ikke vil få nogen stor betydning her i området.

Det handler da også især om at modvirke udviklingen særligt i og omkring København og landets øvrige store byer, hvor en række gymnasier har en meget stor andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Partierne ønsker, at der på de enkelte gymnasier skal være en mere bred sammensætning af elever fra forskellige baggrunde.

Afstandskriteriet er i princippet ikke nyt, men det ændres fra at handle om elevens afstand i kilometer fra hjem til uddannelsessted, til at se på den tid, det tager.

Dermed vil modellen tage højde for, at der ikke nødvendigvis er langt, men at det på grund af ændrede eller lukkede busruter i landdistrikterne alligevel tager tid at nå frem.

Per Farbøl havde fredag formiddag ikke haft mulighed for at vurdere, om afstandskriteriet kan have en betydning for Stenhus Gymnasium og HF.

Men grundlæggende er han glad for, at der nu endelig er landet en politisk aftale på området.

- Jeg synes, det er godt at få en afklaring, også på minimumskravet. Men jeg tror heller ikke, at det er muligt at finde en model, der rammer plet og stiller alle tilfreds. Nu må vi se, hvordan det skal føres ud i praksis. Det et er jo nok først den dag, hvor vi ser, hvordan de unge søger, at vi for alvor kan se, hvad konsekvensen bliver af den nye model. Ingen af os ved rigtigt, hvordan de unge og deres forældre vil reagere, siger rektor Per Farbøl til Nordvestnyt fredag.

