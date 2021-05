Efter frifindelse af drabstiltalt top-rocker: Anklager fortryder ikke tiltale

Et enigt nævningeting frikendte den 34-årige »K«, der er tidligere præsident for Bandidos i Holbæk og fortsat har en højtstående placering i rocker-hierarkiet, for at have haft noget at gøre med drabet på Zobair Saidi.

Holbæk - 12. maj 2021 kl. 17:27 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der var ingen slinger i valsen, da seks nævninge og tre juridiske dommere onsdag formiddag kendte to mænd på 26 og 29 år med tilknytning til Bandidos skyldige i planlægningen og udførelsen af drabet på 18-årige Zobair Saidi, der var en del af den rivaliserende Vang-gruppe, i Holbæk i 2019.

Og det var en lige så entydig afgørelse blot med omvendt fortegn, da samme nævningeting i enighed frikendte den tredje tiltalte, 34-årige »K«, for såvel drabet som et forudgående drabsforsøg på Zobair Saidi.

Retten fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at »K« skulle have beordret planlægningen og udførelsen af et drab på et medlem af Vang-gruppen, sådan som anklagemyndigheden ellers havde tiltalt ham for.

I anklageskriftet hed det, at »K« som daværende præsident for Bandidos MC Westcity i Holbæk i efteråret 2018 »anstiftede« planlægningen af et drab.

Var fratrådt som præsident Under sagen har »K« dog påpeget, at han var fratrådt som lokal rockerpræsident nogle måneder forud for oktober 2018, hvor Bandidos og Vang-gruppens konflikt var på sit højeste.

Det har anklagemyndigheden medgivet, men det har alligevel været specialanklager Anja Lund Liins påstand i retten, at motivet for drabet på Zobair Saidi kunne være hævn for flere angreb på rockernes daværende klubhus i Østerstræde i Holbæk i oktober 2018.

Ved en af episoderne blev »K« snittet i armen, da en gruppe personer forsøgte at storme rockerborgen.

I frifindelsen af »K«, der i 2018 skiftede præsidentposten i Holbæk ud med et sæde i Bandidos' øverste danske organ, Nationalen, bemærker nævningetinget blandt andet, at »K's« status i Bandidos ikke beviser, at han anstiftede drabet.

Dermed lykkedes det ikke anklagemyndigheden at overbevise retten om, at »K« i kraft af sin fortsat højtstående placering i Bandidos øvede afgørende indflydelse på afdelingen i Holbæk og dermed på den påståede beslutning om at planlægge et drab.

Ikke samme bevistyngde Mens vidneudsagn og en række tekniske beviser har belastet de to nu dømte, har der ikke været de samme håndgribelige beviser mod »K«.

Alligevel mener specialanklager Anja Lund Liin ikke, at anklagemyndigheden trak den for langt, da man valgte at rejse tiltale mod »K« - i øvrigt på et tidspunkt, hvor de to nu dømte havde været varetægtsfængslet og tiltalt i flere måneder.

- Jeg har fra første dag i denne sag vidst, at bevistyngden har været større på de to dømte end på ham, der nu er frifundet. Men jeg synes, at de beviser eller indicier, der har været i sagen, var stærke nok til, at han kunne være blevet dømt. Det var retten ikke enig i, og det tager jeg selvfølgelig til efterretning, sagde Anja Lund Liin til sn.dk efter retsmødet onsdag.

- Jeg fortryder ikke, at vi rejste tiltale. Nogle sager er for tunge til, at anklagemyndigheden kan slutte dem på et skrivebord, og så skal retten vurdere beviserne. Og det skal retten navligt i sager af den her karakter, hvor en ung mand er død, understregede anklageren.

Vil nærstudere rettens afgørelse Ligesom de dømte har mulighed for at anke deres domme til frifindelse eller formildelse, kan anklagemyndigheden vælge at anke frifindelsen til landsretten.

Anja Lund Liin sagde efter onsdagens frifindelse af den 34-årige, at anklagemyndigheden nu vil nærstudere rettens begrundelse, før man beslutter sig for en eventuel anke eller om dommen bliver taget til efterretning.

