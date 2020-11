Efter dramatisk døgn: Påsatte brande og overfald stadig uopklarede

Næsten to måneder efter et par voldsomme døgn i Jyderup har Midt- og Vestsjællands Politi endnu ikke hverken anholdt eller sigtet nogen for de to påsatte brande og et overfald på to mænd i byen i begyndelsen af september.