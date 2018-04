8. og 9. maj rykker borgmester Christina K. Hansen sit kontor væk fra kommunens administrationsbygning i Holbæk og henlægger det i stedet til et endnu ikke fastlagt sted i Vipperød. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Efter afstemning: Borgmester flytter sit kontor til denne by

Holbæk - 18. april 2018
Af Morten D. Christensen

900 stemmer blev der afgivet, da borgmester i Holbæk Kommune, Christina K. Hansen (S), i weekenden gav Facebook-brugerne mulighed for at stemme om, hvor hun skal placere sit borgmesterkontor et par dage i begyndelsen af maj.

Tirsdag aften kunne hun så på Face­book offentliggøre, at Vipperød fik flest stemmer og dermed bliver »borgmesterby« for en kort bemærkning.

- Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme ud og besøge jer, lød det fra Christina K. Hansen i den direkte videotransmission.

I kommentarsporet glædede mange sig over, at borgmesterkontoret nu kommer til Vipperød 8. og 9. maj på et endnu ikke fastlagt sted.

Andre ærgrede sig over, at det ikke blev deres lokalområde i denne omgang, men det er borgmesterens klare ambition at rykke sit kontor ud til et af kommunens lokalområder én gang i kvartalet.

- Efter at fem kommuner blev slået sammen til én, er der blevet langt mellem borgere og politikere. Det vil jeg gerne lave om på med det her initiativ, sagde Christina K. Hansen.

Jyderup, Gislinge, Orø og Tølløse var med i opløbet, men stemmetallene for de enkelte områder blev ikke nævnt.