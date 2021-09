Se billedserie Inger Petri har skrevet sin sandhed om en traumatisk skilsmisse og tabet af sine sønner. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Efter år i helvede har Inger Petri fået sin stemme tilbage

Holbæk - 19. september 2021 kl. 19:54 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

»Alting kan gå itu« er fortællingen om at tage et valg, der endte med tabet af sønnerne og mange års skam, skyld og tvivl. Det er også en fortælling om at tage imod livet, kærligheden og give slip.

Forløsning og forsoning er nogle af de ord, Inger Petri bruger om at skrive en bog om sin skilsmisse, der endte helt galt og sendte hende ned i et mangeårigt dybt hul. »Alting kan gå itu« er hendes sandhed om en barsk og traumatisk livs- og dannelsesrejse.

Det var ikke tanken at skrive som terapi. Inger Petri følte sig klar til at opfyldte et løfte til sin afdøde bror om at skrive sin historie.- Jeg havde også brug for at få de mange år i helvede ud af kroppen, forklarer hun.

Skriveriet gav forløsning I skriveprocessen kom hun tilbage i historien og sine reaktioner fra den gang med rysten, sitren i kroppen og grædeture, når følelserne tog magten fra hende.

- Men det blev terapi. Undervejs forløste knuderne sig, jeg fik ny indsigt og tro på mig selv. Jeg fik min stemme og mit liv tilbage.

Inger Petri understreger, at »Alting kan gå itu« er hendes historie og sandhed. Hun skåner hverken sig selv, sin eksmand eller sønnerne.

- Jeg har ændret deres navne, men folk i området ved, hvem de er. Det gør »Liselotte« i Aalborg ikke, for hende er det en roman bygget over en personlig historie. Jeg er ikke ude i et hævntogt mod min eksmand og mine sønner, som har valgt mig fra. Det tog mig mange år at begynde på romanen, og jeg konkluderer ikke, det er op til læserne, mener hun.

Har tilgivet sine drenge Det er en lidelseshistorie, men også en historie om at lære af det dybeste mørke og rejsen gennem helvede, at finde styrke fremfor svaghed og vælge overlevelsen. Hun omfavner sin ny mands børn og tør selv igen blive mor. Det er også fortællingen om et tæt venskab, forelskelse og dyb kærlighed.

- Jeg var ikke vred, da jeg skrev bogen. Jeg har tilgivet mig selv og mine drenge og har sluppet skyld og skam.

Lever med sorgen Tusindvis af dagsbogssider er grundlaget for fortællingen og er uredigeret med i uddrag.

Dagbogen viser en kvinde, der er ved at drukne i sorg og samtidig dybt forelsket i sin nuværende mand. Det er en fortvivlet mor, der finder sig i manipulation og tilsvining i et lille håb om, det bliver bedre, efter børnene fra start tog farens parti.

Han valgte at lade sønnerne på syv og ni år selv bestemme ud fra dommen, at når hun havde været utro, var blevet forelsket i anden og flyttede fra gården, så valgte hun ikke kun ham, men også drengene fra. Ville hun sine drenge, måtte hun flytte tilbage.

- Der findes ikke ord for, hvor smerteligt det er at opleve ens børn råbe, at du har svigtet dem. I mit hjerte er de ikke voksne, men stadig de små drenge, der var uden skyld og fortvivlet ønskede, at mor kommer tilbage. Har de følt halvt så meget smerte som mig, hvad har de så ikke lukket ned for at glemme. Med bogen har jeg frisat dem og mig selv, jeg har accepteret, at vi ikke er en del af hinandens liv, og jeg ikke er farmor for deres børn. De bor stadig i mit hjerte, men jeg har lært at leve med sorgen og tabet, understreger Inger Petri.

Midt i krisen opgav hun sit bankjob og uddannede sig til coach for at bruge sin livserfaring til at hjælpe andre. En ny bog er under overvejelse med temaerne vrede, kærlighed og tilgivelse, som også er en del af romanen »Alting kan gå itu«.

Vil hjælpe andre Pia Holst Hansen er veninden, der lyttede og støttede i de mange års kamp for at få eksmand og børn til at overholde samkvem og aftaler.

Hun trak Inger Petri med til koncerter, og det førte til bogstaveligt, at Inger Petri fik sin stemme tilbage, tog sangundervisning og i dag tager ud og optræder.

Pia Holst Hansen tilbød at renskrive de mange dagbogssider og har været sparringspartner. Forfatter­coach Solveig Mørtz har været med til at redigere 800 sider ned til 389 sider.

Inger Petri har også fået sin lærer og coach Sofie Manning til at skrive efterskriftet, og begge håber, at bogen kan inspirere andre i livskrise.

»Tusind stykker« af Anne Linnet var og er en yndlingssang, og det glæder Inger Petri, at hun har godkendt brugen af sangen og titlen på bogen.

Udgiver bog med en sang Det er stort at se sin drøm blive til virkelighed, og Inger Petri håber, mange kommer og hjælper hende med at fejre udgivelsen af hendes roman »Alting kan gå itu« den 23. september.

Derfor inviterer hun til reception på Tåstruphøj 40 i Holbæk fra klokken 15 for at dele sin glæde med så mange som muligt, fortælle om bogen og skriveprocessen med baggrund i hendes tusindvis af dagbogssider fra de mange år, hvor dyb fortvivlelse og dyb kærlighed fulgtes ad.

I dag har Inger Petri fået sin stemme tilbage - også bogstaveligt. Og hun udgiver sin bog med et par sange i løbet af receptionen.

Den 25. september er hun i Bog & ide i Ahlgade i Holbæk for at sætte bogsalget i gang og signere.

Dagen før og dagen efter foregår bogsalget fra hendes private adresse, Brorfeldevej 2a.

Derefter drager hun ud for at holde foredrag med og uden sang både i lukkede og åbne forsamlinger. Første gang er den 30. september i kunstforeningen Baghuset i Jyderup. Og 18. november er hun på Holbæk Bibliotek.

Inger Petri er også til stede på bogmessen i Bella Centret i København i NewPubs området den 5., 6. og 7. november.

Læsere af ugebladet Ude og hjemme« kan møde hende i uge 39, og der ligger allerede podcast fra Holbæk Radio og Bogart Café med hende og redaktør Solveig Mørtz.

Inger Petri, »Alting kan gå itu«, paperback udgivet på eget forlag.