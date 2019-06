Se billedserie Siden 1952 har familien Quistgaard - her Per Quistgaard Klerke - haft et lille bitte sommerhus på den lille ø Rønnen i Holbæk Fjord. Efter i årtier at have haft dispensation fra strandbeskyttelseslinjen har myndighederne nu sagt, at huset skal rives ned. Sagen er indbragt for retten, der har afsagt dom i sagen tirsdag. Foto: Mie Neel

Efter 65 år: Ø-sommerhus skal rives ned

Holbæk - 18. juni 2019 kl. 12:43 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 65 år med sommerhus på den lille ø Rønnen i Holbæk Fjord har familien Quistgaard tirsdag i Civilretten i Holbæk tabt retssagen om retten til at beholde sommerhuset.

Civilretten har i en dom, der blev offentliggjort tirsdag middag afgjort, at familiens sommerhus skal rives ned.

Det oplyser den ene af ejerne, Bjarne Quistgaard, til sn.dk.

Det var Bjarne Quistgaard og hans nevø, Per Quistgaard Klerke, der havde lagt sag an mod Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få omstødt nævnets afgørelse fra 2017 om, at alle bygninger på Rønnen skal rives ned, fordi de er bygget i strid med strandbeskyttelseslinjen.

Tirsdagens dom frikender dog Miljø- og Naturklagenævnet, og dermed står afgørelsen ved magt.

Det betyder, at ejerne nu skal rive alle bygninger på øen ned.

Bjarne Quistgaard er selvsagt ked af dommen, men er ikke fuldstændig overrasket.

- Vi havde jo nok et indtryk af, at det kunne gå den vej. Nu skal Per (Quistgaard Klerke, red.) og jeg sammen med en advokat vurdere, om vi vil anke dommen til landsretten. Det har vi ikke taget stilling til endnu, siger Bjarne Quistgaard.

Han tilføjer, at familien siden parternes indlæg blev fremlagt for retten 21. maj er blevet opmærksom på nye argumenter, som de mener støtter deres sag. Bjarne Quistgaard vil dog ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad det er for argumenter, man eventuelt vil bruge i mulig ankesag.

Familien Quistgaard har haft dispensation til at bevare sommerhuset, der består af tre mindre træhuse eller træskure, siden 1975, men i 2015 sagde den daværende Naturstyrelsen (nu Kystdirektoratet) stop. En afgørelsen som altså blev stadfæstet i 2017.

Bjarne Quistgaard og Per Quistgaard Klerke er henholdsvis søn og barnebarn af Georg Jensen, som i 1954 vandt øen og sommerhuset i en læserkonkurrence i dagbladet Politiken. Lige siden har stedet været i familiens eje, og de to nuværende ejere har under retssagen talt for, at myndighederne skal give dem dispensation på ubestemt tid til at bevare sommerhuset på Rønnen.

Men Civilretten i Holbæk nåede altså til en anden konklusion.

Det har tirsdag ved middagstid endnu ikke været muligt for sn.dk at læse dommen i sin helhed.

