Efter 300 år flytter apotek over gaden til moderne lokaliteter

Holbæk - 24. juni 2021

Siden 1720 har der været apotek på samme adresse. Det er også med et sug i maven, apoteker Trine Frost Hansen forlader den historiske adresse og 30. august flytter over gaden til moderne lokaler i det tidligere Normal. Det gør hun blandt andet for at kunne opfylde lovens krav om tilgængelighed.

Gangbesværede og kørestolsbrugere kan kun med besvær eller slet ikke komme op ad trapperne på Ahlgade 32 i Holbæk til apoteket i den fredede bygning, der blev ombygget i 1838.

Det har Trine Frost Hansen vidst, siden hun overtog Holbæk Elefant Apotek i 2020. Hun har tænkt i mange muligheder, men erkendt, at det er umuligt at ændre på den fredede bygning, så den opfylder lovens krav.

Der må ikke ændres på indgangen fra Ahlgade, og de øvrige indgange er ikke brede nok.

- Det er en stor beslutning at forlade en historisk beliggenhed og smuk bygning. Men det er ikke rimeligt, at syge, ældre og handicappede ikke kan komme ind, understreger Trine Frost Hansen, der også har Nykøbing Elefant Apotek.

I den årlige tilfredshedsundersøgelse scorer apoteket i Holbæk dårligt på tilgængelighed. Nogle kunder gør sig endda den ulejlighed at skrive, at der må gøres noget, tilføjer hun.

Direkte indgang Trine Frost Hansen har i længere tid været på udkig efter et egnet lokale i Ahlgade, hvor hun vil blive. Det lykkedes, da Normal flyttede fra Ahlgade 17 B til 17 C.

Her er direkte indgang fra gaden, bedre parkeringsmuligheder og elevator fra p-pladsen på Havnevej til Ahlgade, og de 20 ansatte får bedre arbejdsforhold.

Den gamle apoteksbygning er fra en anden tid og giver udfordringer med en fugtig kælder og lokaler, hvor det er svært at holde temperaturen nede til lægemidlerne, forklarer hun.

Det ny apotek er mindre, men i ét niveau uden kælder, kvist og stue med spildplads og kan derfor udnyttes bedre. Det indrettes med blandt andet kontor, medicinlager til ny lagerrobot, vaccinations- og personalerum og stort betjeningsområde.

Apotekets sjæl flytter med Ånden, personalet og servicen flytter med, når Holbæk Elefant Apotek forlader den gamle apotekerbygning. For det skal være tydeligt, at det er Holbæk Elefant Apotek, som åbner i det tidligere Normal i Ahlgade.

Kunderne skal træde ind i et lokale med meget træ og charme, lover apoteker Trine Frost Hansen, Holbæk Elefant Apotek og Nykøbing Apotek.- Det må ikke blive sterilt hvidt. Det skal være hyggeligt, og derfor indrettes der et loungemiljø, hvor kunder kan vente. Vi forlader et sted, men bevarer ånden. Det er det samme personale og den samme service, understreger hun.

Selv om hun kun har haft Holbæk Elefant Apotek i lidt over et år, har det været en svær beslutning at forlade Ahlgade 32, hvor der har været apotek siden 1720. Den nuværende bygningen er dog ikke så gammel, men står i dag, som da den blev bygget om i 1838.

- Den er en fredet uden mulighed for at lave ramper og bedre indgangsforhold. Det vil også være synd, for det er en smuk, historisk bygning, som skal have lov at være i fred, fastslår Trine Frost Hansen.

Vemodigt men nødvendigt Det er vemodig, synes hun, men især for personalet, hvor nogle har været der i mange år. Der er både et 40 års jubilæum og 25 års jubilæum på vej.

Lejemålet i Ahlgade 32 blev opsagt i går, og hun fik også nøglerne til det ny lokale i går. Dermed kunne hun sætte det første punktum i flytningen sammen med personalet, da både medarbejdere fra Nykøbing og Holbæk blev præsenteret for lokalet.

- Jeg kunne have valgt at forsætte, selv om apoteket ikke lever op til krav om tilgængelighed og måske se kunder vælge andre af byens apoteker. Med den ny placering kan alle komme ind og ud, og skulle der komme en ny pandemi, vil der være plads til mere end de kun seks, jeg måtte have på et tidspunkt, forklarer Trine Frost Hansen.

Hun er apoteker nummer 15 siden 1720 og overtog efter Jens Ole Jakobsen, da han valgte at stoppe efter 18 år.

Bygningen ejes af selskabet Ejendommen Ahlgade 32 ApS. Direktør er Bodil Bo Andersen, der er enke efter tidligere apoteker Kjeld Andersen, som overtog Holbæk Elefant Apotek efter sin far i 1975.

Holbæk Elefant Apotek har ligget på samme adresse, men i forskellige bygninger. Men faktisk går apotekets historie tilbage til 1705, hvor Evert Fellmann fik tilladelse til at drive apotek.

Det gik dog dårligt, og han måtte lukke i 1714. Seks år senere åbnede Lorentz Linde apotek på adressen, og han blev i 1742 afløst af sin søn. Der har siden været flere familieoverdragelser.

Bevaringspris til apotekerbygning Apotekerbygningen har to gange fået en bevaringspris af Bevaringsfonden/Foreningen for Bygnings- og Landskultur i Holbæk Kommune. Første gang var 1976 for apoteker Kjeld Andersens istandsættelse af bygningen indvendig.

Anden gang var i 2018 til ejeren Bodil Bo Andersen for den udvendige renovering af facaden udført af firmaet Erik Arkitekter.