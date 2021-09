Efter 10 ugers strejke: Længere ventetid på plejebolig og risiko for dårligere helbred

Nogle ældres helbred kan være ramt under sygeplejerskernes konflikt. Blandt andet er en begyndende demens måske ikke opdaget. Foto: Thomas Olsen

Holbæk - 15. september 2021

Ældre borgere skal de næste måneder regne med at vente længere end normalt på en plejebolig, og plejeboliggarantien er truet. Hvor længe er usikkert, da ansøgninger har hobet sig op, mens visitationen var ramt af sygeplejerskernes 10 uger lange strejke.

Garantien var i forvejen udfordret af for få plejeboliger i Holbæk Kommune, og strejken har givet en pukkel af ansøgninger, som nu skal behandles sammen med nye ansøgninger.

- Det er et alvorligt problem, at visitationen blev ramt af konflikten. Det satte både ansøgninger til plejebolig og meget forebyggende arbejde på pause, og det vil tage tid at opveje efterslæbet, fastslår John Harpøth (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Ventelisten følges nøje, og der arbejdes hårdt på at behandle ansøgningerne. Men der vil nok gå cirka fire måneder, før medarbejderne er nået til bunds i de ophobede opgaver. Imens vil andre opgaver blive nedprioriteret, bemærker Charlotte Larsen, chef for området Aktiv hele livet.

Den oplagte løsning ville være at ansætte ekstra medarbejdere, men nej. Det er i forvejen svært at besætte ledige stillinger, og i budgettet blinker den røde lampe med et forventet merforbrug på knap 2,5 millioner kroner, tilføjer hun.

Hverken udvalgsformanden, Holbæk Ældreråd, Ældre Sagen eller Charlotte Larsen har modtaget klager fra borgere og pårørende.

Og hun understreger, at blandt andet social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen har holdt øje med, om en borgers tilstand blev forværret under konflikten. Og der blev sat ind, hvis det blev akut nødvendigt og truede borgerens helbred.

- Det var heller ikke sådan, at ingen fik tildelt en pleje- eller ældrebolig, eller borgere måtte ligge meget længe på sygehus og vente på en udskrivelse. Ledere trådte til i det omfang, de kunne, bemærker Charlotte Larsen.

Ældre borgeres helbred truet En begyndende demens blev måske ikke opdaget, den nødvendige plejebolig blev ikke tildelt, og forebyggende besøg i hjemmet blev udskudt under den 10 uger lange sygeplejerskekonflikt. Det er alvorligt, for det går ud over ældres helbred, siger en bekymret ældrerådsformand, Johnny Petersen. Også Holbæks administration peger på, at nogle borgeres helbredstilstand kan være forværret.

Ældrerådet har stillet spørgsmål til situationen på grund af konflikten, men har ikke modtaget henvendelser om svigt eller hændelser. Orienteringen fra chefen for Aktiv hele livet, Charlotte Larsen, giver dog store panderynker, og oven i strejken kommer afvikling af sygeplejerskers ferie.

En ny analyse af kommunens ældreområde viser, at servicen på flere punkter halter efter sammenlignelige kommuner, understreger Johnny Petersen.

- I mange år har ældreområdet ikke fået et løft. I halvandet er opgaver udskudt eller aflyst på grund af corona­pandemi, og flere steder er der nye ledere, som skal ind i deres område. Nu skal efterslæbet efter 10 ugers strejke også løses, og der er langt fra sat ekstra penge af i budget 2022 til at hæve standarden, beklager han.

Nogle opgaver blev under konflikten løst af ledere, uorganiserede sygeplejersker og praktiserende læger. Og undervejs trak Dansk Sygeplejeråd nogle af de strejkeramte hjemmeplejedistrikter ud af konflikten, fordi der ikke var nok sygeplejersker ansat til et nødberedskab. Og under en konflikt kan der ikke hyres vikarer eller lade andre distrikter overtage opgaver.

Dyr liggetid forlænget Borgere og pårørende har måske undret sig, for mens nogle fik den hjælp, de var visiteret til, måtte andre undvære, eller pårørende overtog opgaverne. For det var en dagskonflikt fra klokken 8 til 15, oplyser direktør Lene Magnussen, Holbæk Kommune.

Ud over borgeres trivsel, helbred og livssituation kan en konsekvens være, at nogle får brug for mere hjælp, fordi det forebyggende arbejde blev sat i bero og fortsat bliver det, mens de uopsættelige opgaver løses.

Det er allerede besluttet at udskyde den forebyggende fælles orientering for alle, der er fyldt 75 år i 2021 til næste år, mens de forebyggende sundhedsvejledere får afviklet puklen af hjemmebesøg.

Udvalget for ældre og sundhed har taget en orientering om situationen til efterretning og ved nu, at sagspuklen formentlig først er afviklet lidt ind i 2022, at ældre under konflikten ikke har fået bevilget støttestrømper, sår kan være længere om at hele, ansøgninger til plejebolig har hobet sig op, borgere er ikke revurderet, og den dyre liggetid på sygehus blev forlænget, fordi samarbejdet omkring udskrivninger mellem sygehus, kommune og læge blev ramt. Desuden må forskellige tiltag for blandt andet rehabilitering skydes til fordel for den daglige drift.