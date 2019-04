Holbæk Kommunalbestyrelse skal i maj beslutte, hvilke effektiviseringer der skal gennemføres. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Effektiviseringsforslag er sendt i høring

Holbæk - 07. april 2019 kl. 09:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der næste år skal bruges flere penge på eksempelvis folkeskolen, forebyggelse eller erhvervsudvikling i Holbæk Kommune, skal pengene findes andre steder.

Det er netop, hvad de politiske udvalg i kommunen har arbejdet på de seneste måneder, og derfor kunne økonomiudvalget i denne uge sende en masse forslag til effektiviseringer i høring.

I effektiviseringsforslagene foreslås det blandt andet, at tøjvasken for plejecentre samt hjemmeboende borgere skal udliciteres, at der sker en optimering af befordringen på børneområdet, ligesom kommunens indkøb skal optimeres.

Der skal i 2020 findes 26 millioner kroner som følge af den vedtagne effektiviserings- og besparelsesstrategi. De penge, der frigøres, skal prioriteres politisk.

Udvalgene havde forud for økonomiudvalgsmødet sagt god for forslag til effektiviseringer for cirka 22 millioner kroner. Det beløb er efter mødet faldet til 20 millioner kroner, da økonomiudvalget valgte at fjerne nogle af effektiviseringsforslagene.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at alle de effektiviseringer, der er sendt i høring, skal gennemføres, er det dog ikke ensbetydende med, at politikerne har 20 millioner kroner at »dele ud af« til eksempelvis emnerne i det vedtagne arbejdsprogram. For en del af pengene er der allerede sat adresse på, og derfor vil råderummet være omkring 16 mil­lioner kroner, når næste års budget skal laves.

Sidste år lavede politikerne ikke kun effektiviseringer for at nå måltallet, men også besparelser. Det kommer formentlig ikke til at ske i år, for kommunalbestyrelsen har sagt, at den ikke ønsker at lave besparelser, men kun effektiviseringer.

Effektiviseringsforslagene er i høring frem til den 26. april.