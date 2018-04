Se billedserie Ebrahim Parsaei har været cykelhandler i de fleste af de mere end 25 år, han har boet i Danmark. Foto: Morten D. Christensen

Ebrahim betalte 4500 kroner for middag med toppolitiker

Holbæk - 24. april 2018 kl. 19:03 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Peter er en af de bedste personer, jeg har mødt. Vi var enige om mange ting, og vi fik en rigtig god snak.

Sådan siger Ebrahim Parsaei fra Holbæk om sit møde tidligere i april med en af landets kendeste politikere, Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup.

Her fik de to lejlighed til at udveksle synspunkter om stort og småt, og ikke mindst om dansk udlændingepolitik.

54-årige Ebrahim Parsaei er indehaver af Holbæk Cykler i Smedelundsgade, og han kom til Danmark som flygtning fra Iran i 1992. I dag er han dansk gift, har tre børn og er dansk statsborger med stemmeret.

Og med en mening om mange ting.

- Jeg har altid interesseret mig for politik, og jeg siger altid min mening, når man sidder i et selskab og diskuterer. Men jeg har ikke blandet mig offentligt, siger Ebrahim Parsaei.

Han har dog i stigende grad haft lyst til at gå i dialog med nogle politikere, og da der i forbindelse med velgørenheds-tvshowet Danmarks Indsamling i begyndelsen af februar i år blev bortauktioneret nogle middagsselskaber med udvalgte politikere, slog han til.

- Til at begynde med bød jeg på en middagsaftale med Inger Støjberg (udlændingeminister (V), red.), men prisen kom alt for højt op. Men for 4500 kroner kunne jeg få en middag og to timer sammen med Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, og det holdt jeg fast i, fortæller Ebrahim Parsaei.

De to jævnaldrende mænd, men med ret forskellige baggrunde, mødtes så her i april over en god middag på Restaurant Kokkeriet, men de var ikke færdige med at tale, da de planlagte to timer var gået. De endte med at tale sammen i fire timer, beretter Ebrahim Parsaei.

- Hvis mine ord falder i god jord, og de dermed er med til at så et frø, så politikeren næste gang han eller hun udtaler sig eller skal beslutte noget, har mine ord i tankerne, betaler jeg gerne 4500 kroner eller mere, lyder det fra Ebrahim Parsaei.