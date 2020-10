EM-sølvmedalje til lokal kok

- Vi er sindsygt glade. Sådan lød det fra 33-årige Ronnie Vexøe Mortensen, Nr. Vallenderød, da sn.dk fangede ham over telefonen sent fredag eftermiddag.

På dette tidspunkt befandt han sig i Tallinn i Estland, hvor han netop havde fået at vide, at han og resten af hans team var blevet nummer to ved Bocuse d'Or Europe, der er det uofficielle EM for kokke.