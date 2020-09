Holbæk har et velfungerende civilsamfund med aktive organisationer som blandt andre Røde Kors, påpeger EL, som derfor mener, at Holbæk Kommune sagtens kan integrere 10 flygtningebørn. Foto: Per Buurgaard Christensen

EL: Holbæk skal tage imod 10 flygtningebørn

Holbæk - 22. september 2020 kl. 20:34 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 uledsagede flygtningebørn. Det må en kommune som Holbæk kunne håndtere, mener Enhedslisten, som har sat sagen på kommunalbestyrelsens dagsorden i morgen, onsdag.

I forslaget peger Enhedslisten på, at en række europæiske byer, heriblandt København, har tilbudt deres hjælp til EU.

Helt præcist handler det om at tage imod nogle af de uledsagede børn, som opholder sig i flygtningelejre i Grækenland, blandt andet den nedbrændte Moria-lejr på øen Lesbos.

- De uledsagede børn udgør en særligt sårbar gruppe, konstaterer EL, som også peger på, at Holbæk Kommune er »præget af fællesskab, mangfoldighed, et rigt foreningsliv og et stærkt civilsamfund«.

Partier mener derfor, at Holbæk bør kunne tage imod og integrere for eksempel 10 børn og unge under 25 år.

Helt konkret ønsker partiet, at borgmesteren går til regeringen og beder om, at Holbæk Kommune kan komme med i rækken af europæiske byer, som vil gøre en indsats.

Samtidig ønsker partiet, at administrationen går i gang med at undersøge de praktiske forhold, som skal være på plads for at modtage børnene.

11 EU-lande har vedtaget, at de gerne vil modtage børn fra Moria-lejren. Men Danmark er ikke på listen over modtagerlande.

Herhjemme har et flertal i Sønderborg Byråd i august henvendt sig til integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og meddelt, at kommunen gerne tager imod nogle af børnene, hvis Folketinget beslutter at modtage flygtningebørn.