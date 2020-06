Dyrskuerne i Jyderup

I 1897 købte Holbæk Amts Økonomiske Selskab et areal øst for Holbækvej i Jyderup med henblik på at holde dyrskuer.

I 1962 var der 150-års jubilæum, og i den anledning fik man besøg af Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid. Jo, dyrskuet var i sandhed et arrangement, der var med til at sætte Jyderup på danmarkskortet. Men i 1964 var det slut. Tiderne havde ændret sig for husdyravlen, og maskinerne holdt for alvor deres indtog i landbruget - og dermed fik det indflydelse på dyrskuerne. En epoke var slut.