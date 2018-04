Dyrlæger: Katte-boom skyldes ikke katteejere

Siden 2009 har Holbæk Kommune stort set ingen indsats haft for at indfange vildtlevende katte, der blandt andet tæller gårdkatte og havnekatte. Ifølge lokale dyrlæger er det den manglende kontrol af bestanden, der er skyld i, at kommunen nu har et katte-problem. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Holbæk - 08. april 2018 kl. 18:38 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt de fleste katteejere tager ansvar for den store bestand af katte ved at få neutraliseret (kastreret eller steriliseret, red.) deres egen.

Sådan lyder det fra flere lokale dyrlæger i Holbæk Kommune, som Nordvestnyt har talt med. Derfor skal problemet med herreløse katte i kommunen ses i lyset af, at der i for lang tid ikke er gjort nogen indsats på området, mener de.

For frie katte har der altid været, siger de praktiserende dyrlæger. Det er den lille procentdel af katte, der ikke bliver neutraliseret, der har fået lov til at vokse sig stor, lyder forklaringen.

- Der har jo altid været gårdkatte, som aldrig kommer til dyrlægen. De er ikke kæledyr, men fungerer som nyttedyr til at fange mus. Og nu har den bestand fået lov til at vokse, uden nogen har haft kontrol med det, fortæller Astrid Ingstrup, som er dyrlæge på Store Merløse Dyreklinik.

Siden 2009 har Holbæk Kommune stort set ingen indsats haft på området, og i 2016 havde kommunen en kun et-årig aftale med Kattens Værn. Her lykkedes det at indsamle 307 katte.

Men sidste år modtog Dyrenes Beskyttelse i alt 353 henvendelser fra borgere i Holbæk Kommune, der ville indberette en kat i nød. Altså knap én henvendelse hver eneste dag.

Og det tal er alt for højt, mener Dyrenes Beskyttelse, som modsat dyrlægerne peger på, at alt for få katteejere får neutraliseret deres katte.

- Vi mener, at alle bør få neutraliseret og øremærket deres kat. Og desværre ser vi, at nogle slet ikke ofrer penge på deres dyr, fortæller Arne Stevns Sørensen, der er områdeformand i Holbæk Kommune fra Dyrenes Beskyttelse.

Bestand bør kontrolleres - Men de katteejere, som jeg ser, det er dem, som både får vaccineret og neutraliseret deres kat. Så jeg tror ikke, at de almindelige huskatte er skyld i, at der i dag render så mange herreløse katte rundt, siger dyrlæge Astrid Ingstrup fra Store Merløse Dyreklinik.

En overbevisning, som man deler på Holbæk Dyrehospital. Her oplever man på samme måde, at katteejere tager ansvar.

- Det er en lille procentdel, der fravælger neutralisering. Langt de fleste gør noget, for at deres kat ikke bidrager til bestanden, siger dyrlæge Jesper Vetter.

Men for dyrlægerne er det svært at udtale sig om problemets omfang, mener områdeformand Arne Stevns Sørensen. For de ser kun de katte, der kommer på deres klinik, påpeger han.

Han er dog enig med de praktiserende dyrlæger i, at der altid har været vildlevende katte, og at en manglende indsats fra Holbæk Kommune er skyld i, at bestanden er blevet stor.

- Der er gårdkatte, ja, og Holbæk har også altid haft havnekatte. Vi (Dyrenes Beskyttelse, red.) har ikke noget imod frie katte, som kan fange mus. Bestanden skal bare være kontrolleret. Og de skal ikke have mider og rende rundt og leve et sølle liv, som flere katte i kommunen gør lige nu, forklarer områdeformanden.

Ifølge Arne Stevns Sørensen er kattebestanden i Holbæk særlig stor i boligområder som Agervang og Havevang samt ved kolonihaverne i Rørvangsparken.

- Folk tager sig ikke rigtigt af de her katte. De fodrer dem, men de tager ikke ansvar for dem. Og så har vi et problem, for så vokser bestanden yderligere, påpeger han og bliver bakket op af de lokale dyrlæger:

- Hvis du fodrer, så har du fået en kat. Så simpelt burde det være. Og så må man tage ansvar for katten og komme til dyrlægen med den, siger Astrid Ingstrup fra Store Merløse Dyreklinik.