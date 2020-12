Det bliver dyrere at åbne for vandhanen, men det er stadig billigere pr. kubikmeter end at få ledt vandet ud til renseanlægget. Og da prisen falder mere på spildevandet, slipper en standardhusstand i Holbæk 310 kroner billigere i 2021. Foto: Mik

Dyrere vand ind, billigere vand ud

Holbæk - 14. december 2020 kl. 05:45 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det bliver dyrere at tage et glas vand og lade vandhanen løbe under tandbørstning for kunderne hos forsyningsselskabet Fors A/S. Men samlet set slipper kunderne billigerer i 2021, fordi prisen for at komme af med vandet falder.

Prisen for at skylle ud i toilettet og komme af med vandet fra husholdninger i Holbæk falder med 7,5 procent.

Det betyder, at der skal betales 327 kroner mindre i 2021, hvis man er en standardhusstand i et parcelhus på 130 kvadratmeter og har et vandforbrug på 100 kubimeter.

Prisen for vandafledning sænkes, fordi et forsyningsselskab er underlagt en indtægtsramme.

- Der må ikke opkræves mere end nødvendigt, og vi har ikke haft så mange aktiviteter blandt andet til anlæg, som planlagt, oplyser Thomas Hopp, kundedirektør i Fors.

Når det bliver tre procent dyrere om året at få vand ind i huset, skyldes det blandt andet nye regler for grundvandsbeskyttelse.

- Områderne omkring vores boringer skal beskyttes mod forurening fra pesticider. Det betyder, at vi skal lave aftaler med landmænd om beskyttelseszoner, og det koster nogle penge, bemærker Thomas Hopp.Stigningen er på 17 kroner om året. Og dermed bliver det til en lille årlig besparelse på 310 kroner for en standardhusstand. For det er dyrere at komme af med vandet, end få det ind i huset.

Fors leverer også varme til en række husstande i Jyderup og Store Merløse.

Fjernvarmekunder i Jyderup kan glæde sig over, at prisen er uændret i 2021. Lunderne i Store Merløse betaler allerede mere end i Jyderup, forskellen bliver større, når prisen stiger med en procent.

Priserne er godkendt af bestyrelsen i Fors A/S.

Men de skal også forbi kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune, inden Fors kan begynde at opkræve den ny årlige pris på 2025 kroner for et standardforbrug af rent vand og 4770 kroner for spildevand.

Fjernvarmeprisen for et standardforbrug i Jyderup vil være 16.868 og i Store Merløse 18.252 kroner.