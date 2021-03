Se billedserie Dorthe Hansen er dyrepasser hos Orøstrand Dyrepark. Her ses hun med en tam krondå og en flok nysgerrige alpakaer i baggrunden. Fotos: Elisa Hauerbach

Dyrepark gør klar til åbning søndag

Holbæk - 27. marts 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach

Orøstrand Dyrepark, der ligger på Stænget 6, åbner den 28. marts. I den anledning er man i øjeblikket ved at gøre parken klar til at modtage gæster, og selv dyrene er nysgerrige og kontaktsøgende, når man kommer ind til dem.

Parken modtager hvert år omkring 16.000 gæster og er oprettet i 1989, på et stort areal i forbindelse med Orøstrand Skole og Behandlingshjem, som huser børn med særlige udfordringer i alderen fra seks til 18 år.

- Vores elever har mulighed for at være med til at passe dyrene og få et nært forhold til dem. De er med, hvor de kan, i forbindelse med fodring og pasning af dyrene, og det lærer de meget af. Nogle hjælper også med til at vise andre børn rundt og fortælle om dyrene og deres hverdag. Vi kan fornemme at det giver dem en god følelse, når de er med til at gøre en forskel og deres indsats værdsættes af dyr og mennesker, fortæller Flemming Jensen, der er leder af dyreparken.

Dyrepasseren keder sig aldrig Stedets dyrepasser, Dorthe Hansen, keder sig aldrig. Hun har ansvaret for parkens cirka 400 dyr, som er fordelt på 50 arter, herunder dværgvagtler, europæisk bisonokse, næsebjørn, kænguru, krondyr, alpakaer, strudse, geder, papegøjer, kaniner, slanger, krokodiller og mange, mange flere.

Dorthe Hansen har været på stedet i mere end 10 år og kender alle dyrene i dyreparken og på savannen. Hun står for fodring og for dyrenes trivsel, men har også skolens elever med som praktikanter. Hun er ikke i tvivl om vigtigheden af den mulighed, for det giver børnene et frirum og et sted, hvor de kan udvikle sig.

- De får tit aha-oplevelser på den positive måde. Især, når de fornemmer at dyrene begynder at kunne genkende dem, det er glædeligt og det beviser at kontakten med dyr kan noget ganske særligt, fortæller hun, da avisen besøger dyreparken og får en rundvisning.

Hun glæder sig til at parken åbner, og ser frem til mange glade gensyn, blandt andet med sommerhusgæster, der kommer for at se dyrene og kæle med en del af dem.

- Hvert år oplever vi at familier kommer igen hver dag i deres ferie, fordi deres børn bliver begejstrede for vores sted og kæledyr. Det er nemt at komme hertil, man betaler med mobilepay og kan bruge så længe man har lyst herinde. I højsæsonen er kiosken åben og der arrangeres aktiviteter som speaks og fodring af dyrene, så vores gæster kan faktisk også lære noget om dyrene, når de besøger os, slutter hun, inden hun skal i gang med at fodre dyr og avisens besøg afsluttes.