Sidste år opsagde Holbæk Kommune sin aftale med Kattens Værn, der indsamler vilde katte. Nu har kommunen det største problem i Region Sjælland, vurderer Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse: Kommune har stort problem med katte

Holbæk - 07. marts 2018

Orm, betændte sår og stribevis af sygdomme.

Det er bare en række af de ting, Kattens Værn må behandle ejerløse katte for, når de tager dem ind fra gaden.

Men mens cirka halvdelen af landets kommuner har en aftale med dyrebeskyttelsesorganisationen om indfangning af katte, er situationen anderledes i Holbæk Kommune.

Her har man længe haft problemer med vildtlevende katte. Og nu vurderer Dyrenes Beskyttelse, at Holbæk er den kommune i Region Sjælland, der har det største antal problemer.

Sidste år modtog Dyrenes Beskyttelse i alt 353 henvendelser fra borgere i Holbæk, der ville indberette en kat i nød. Altså knap én henvendelse hver eneste dag.

Opsagde aftale sidste år Men selvom problemerne er store, så opsagde kommunen en forhenværende aftale med Kattens Værn i marts sidste år. Så i dag vokser bestanden stadig.

Ifølge viceborgmesteren og formand for klima- og miljøudvalget skyldes opsigelsen af aftalen, at Holbæk Kommune ikke længere havde råd til at opretholde den.

- Det var jo et hårdt år (2017, red.), hvor man alle steder i kommunen måtte spænde livremmen ind. Så sådan blev det prioriteret, forklarer John Harpøth (DF).

I dag skal privatpersoner derfor selv betale Kattens Værn for at indfange en kat i nød. Og det kan koste mellem 800-1400 kroner, hvis også en dyrlægeregning skal betales.

Til sammenligning brugte Holbæk Kommune i gennemsnit 185 kroner per kat i 2016. En kommunal aftale er altså en langt billigere løsning.

Vil finde 50.000 kroner Det vurderes af Dyrenes Beskyttelse, at Holbæk Kommune vil kunne gøre en afgørende indsats »for under 100.000 kroner«.

Og det ansvar, bør man tage, mener Dyrenes Beskyttelses områdeformand for Holbæk Kommune, Arne Stevns Sørensen.

- Kommunen svigter sit ansvar, hvis den ikke gør noget. Det gør alle kommuner, hvis de ikke siger, de gerne vil hjælpe med at holde bestanden af vilde katte nede, siger han.

Men lige nu bliver pengene i klima- og miljøudvalget, som er det udvalg, der normalt ville stå for håndteringen, prioriteret til blandt andet vejbeplantning og gadelys.

- Det er ren prioritering. Jeg tror ikke, at borgerne er interesseret i, at der hænger grene ud mod gaden. Og folk klager i forvejen over lyset, så senere lygtetænding er heller ikke løsningen, forklarer John Harpøth.

Imidlertid mener udvalgs­kollegaen Ole Brockdorff (S), at pengene måske kan findes i kommunens »bufferpulje« på 20 millioner kroner.

- Jeg er ked af, at borgerne står med ansvaret. Så jeg vil stille et forslag om at få 50.000 til håndtering af problemet. Ud af mange millioner, er det jo ikke mange penge, forklarer Brockdorff, som vil tage sagen op på udvalgets møde den 20. marts.