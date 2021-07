I mere end et halvt år har politikerne og dyrehaveforeningen været klar til at give hjortene bedre forhold. Men det trækker ud med at få den endelige tilladelse fra Miljøstyrelsen. Foto: Kim Rasmussen

Dyrehave-tilladelse ligger i skuffen

Holbæk - 02. juli 2021 kl. 17:20 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

De cirka 45 hjorte på den gamle naturskole i Holbæk må fortsat nøjes med de to ret små indhegninger, de altid har gået i.

Det må de, selvom Holbæk Kommune og foreningen Holbæk Dyrehave har pengene klar til at lave en kæmpeindhegning, hvor dyrene vil få omkring 45 hektar at boltre sig på.

Der mangler nemlig en enkelt lille tilladelse - som formentlig ligger næsten klar i en skuffe i København.

Sådan er status for projektet Holbæk Dyrehave cirka et år efter, at en kreds af borgere stiftede foreningen Holbæk Dyrehave.

Foreningens idé var at bytte de to folde ud med et hegn om hele naturskolen - i dag Holbæks Grønne Lunge - plus nogle tilstødende arealer.

Tanken var, at det skulle være slut med dyr på den ene side af hegnet og mennesker på den anden. I stedet skulle dyr og mennesker kunne færdes frit i hele området lidt a la Eremitagen nord for Købehavn. Og mens dyr i mindre indhegninger kræver en hel del pasning, vil det samme antal dyr i et stort område i vidt omfang kunne passe sig selv - der vil være mad nok stort set hele året rundt.

Foreningen fik politikerne med på projektet, som i november fik en enig kommunalbestyrelses blå stempel.

Herefter manglede der kun en enkelt lille tilladelse fra Miljøstyrelsen, som angiveligt skulle kunne levere en afgørelse på seks uger.

Frustrerende Men de seks uger er nu blevet til mere end seks måneder. Og både kommunen og dyrehaveforeningen venter stadig.

- Det er temmelig frustrerende, må jeg indrømme, siger dyrehaveforeningens formand, Carsten Brandt.

Det er kommunen, som har kontakten med de statslige myndigheder, men Carsten Brandt har fulgt forløbet tæt.

- Foreløbig er der kommet en tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Her har man godkendt, at arealet er stort nok til de cirka 45 hjorte, som vil være den gennemsnitlige bestand, fortæller Carsten Brandt.

Men dén tilladelse er ikke nok. Der er også brug for en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

- Bestemmelserne oplister en række krav, som vores projekt lever fint op til. Der er 12 hektar fredsskov i området, som vi skal respektere. Det gør vi også. Og så skal projektet fremme biodiversiteten. Det passer helt perfekt til projektet, hvor dyrene jo netop går rundt og fouragerer og derved øger biodiversiteten, forklarer Carsten Brandt.

Det sidste krav er, at der skal være offentlig adgang. Men også her ligger Holbæks ansøgning lige til højrebenet.

- Så har du et bud på, hvorfor det trækker ud med tilladelsen?

- Det, jeg har hørt, er, at de sådan set har tilladelsen liggende i skuffen. Men der er åbenbart sket det, at man en række andre steder også er begyndt at tænke i dyrehaver. Derfor overvejer Miljøstyrelsen, om de skal ændre i bekendtgørelsen, så den i højere grad tager højde for, at interessen for dyrehaver er stigende i hele landet, svarer Carsten Brandt.

Dyrehaveformanden er dog stadig meget fortrøstningsfuld:

- Vores projekter matcher kravene så godt, at jeg dårligt kan forestille mig andet end, at vi får tilladelsen. Men det skal åbenbart tage en rum tid, siger Carsten Brandt.