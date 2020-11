Alt tyder på, at Holbæk Kommunalbestyrelse i næste uge vil godkende, at kommunen yder 450.000 kroner til medfinansiering af Holbæk Dyrehave - men projektet kan kun gennemføres, hvis Miljøstyrelsen giver dispensation fra skovloven. Foto: Kim Rasmussen

Dyrehave mangler dispensation

Holbæk - 12. november 2020 kl. 13:20 Af Kaj Ove Jensen

Et enigt økonomiudvalg i Holbæk Kommune nikkede i går ja til, at kommunen yder sit bidrag til indhegningen af den planlagte dyrehave omkring den gamle Holbæk Naturskole, nu Holbæks Grønne Lunge, ved Ladegårdsalleen i Holbæk.

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsens møde 18. november, at kommunen giver en anlægsbevilling på 450.000 kroner. Ifølge indstillingen bevilges midlerne under forudsætning af, at der kommer en privat medfinansiering, der sikrer det nødvendige budget på én million kroner.

Dét ser ud til at være på plads, da foreningen Holbæk Dyrehave i sidste uge kunne melde, at den er klar med 550.000 kroner, som omtalt i Nordvestnyt i lørdags.

Med den enige indstilling i økonomiudvalget må det også anses for givet, at kommunalbestyrelsen i næste uge vedtager at ville medfinansiere projektet.

Miljøstyrelsen skal give dispensation Selv om det sker, er det dog ikke ensbetydende med, at projektet kan gennemføres. Indstillingen er derfor også foretaget med det forbehold, at der kan opnås den nødvendige myndighedstilladelse. Det kræver en dispensation fra skovloven, som Miljøstyrelsen skal give.

Først når kommunalbestyrelsen måtte have tiltrådt indstillingen om medfinansiering, vil der blive sendt en formel ansøgning til Miljøstyrelsen. Der er på forhånd sendt en uformel forespørgsel om muligheden for at etablere dyrehaven.

Svaret fra Miljøstyrelsen er vedlagt som et bilag til økonomiudvalgets møde. Det fremgår blandt andet af svaret, at der i vejledningen til skovloven står, at »Praksis for dispensation til at etablere nye dyrehaver er efter den gældende lov meget restriktiv, idet der som udgangspunkt ikke gives dispensation hertil«. I vejledningen tilføjes det dog, at dispensation kan komme på tale i forbindelse med anlæg af rekreativ og kulturhistorisk art.

Afgørelsen ventes i begyndelsen af næste år Miljøstyrelsen kan ikke uden en egentlig ansøgning forholde sig til det konkrete projekt i Holbæk.

Det ventes, at styrelsen vil være cirka syv uger om at træffe en afgørelse, og dermed kan den først forventes i starten af det nye år. Hvis dispensationen gives, kan man begynde at få indgået en kontrakt om nedtagelse af det eksisterende hegn i en mindre del af området og etablere det nye vildthegn om et areal på over 40 hektar.

I hegnet skal der etableres en port, hvor den nuværende indgangsport til Naturskolen står. Desuden vil der blive etableret flere låger for at sikre offentlig adgang til dyrehaven flere steder. Desuden skal ridelåger sikre, at der bliver adgang for heste, blandt andet fordi Holbæk Rideklub ligger tæt på.

Kommunen vil fortsat være ejer Hvis projektet gennemføres vil Holbæks Grønne Lunge ved UngHolbæk fortsætte sine aktiviteter i de nye rammer i samspil med foreningen Holbæk Dyrehave. Det vil også fortsat være Holbæk Kommune, som ejer og drifter hele området.

I februar i år besluttede Holbæk Kommunalbestyrelse egentlig, at der ikke længere skulle være hjorte i området. Det var af økonomiske grunde, men det betød, at den private forening Holbæk Dyrehave tog ini­tiativ til at rejse private midler.

Det er altså lykkedes, ligesom kommunen er velvillig. Nu tegner alt til, at projektets fremtid alene afhænger af den nødvendige dispensation fra Miljøstyrelsen.