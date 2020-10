Artiklen: Dusør for tip om hestemishandler hævet til 60.000 kroner

Dusøren for et afgørende tip om fjordhesten Carlis mishandler er hævet til 60.000 kroner. Ind til nu er det ikke lykkedes politiets efterforskere at finde den mand, der ses gå ind i og komme ud fra stalden på Holbæk Rideklub natten til den 11. september.