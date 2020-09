Dusør for oplysninger om mishandling af hest

I forsøget på at få nye oplysninger frem, der kan føre til opklaringen af mishandlingen, der påførte hesten så svære skader i bagpartiet, at den måtte aflives, har Carlis ejer, Stina Myrholm, nu sammen med sin familie udlovet en dusør på 25.000 kroner.

Dusøren vil kunne gives til en person, der kan give oplysninger, som fører til, at politiet kan finde frem til den eller de personer, der stod bag mishandlingen af hesten.

- Jeg håber, at penge kan få nogen til at tale. Jeg håber, at det kan få nogen til at sige et eller andet. Man skal ikke gå og pege på hinanden, men hvis der er én, som nogen er lidt i tvivl om, så kan vi måske få nogle flere henvendelser, siger Stina Myrholm til TV2 Øst.