At invitere til nattefest før Operation Dagsværk til fordel for unge med handikap i Uganda provokerede både rektorer på Holbæks to gymnasier og kommunal­bestyrelsesmedlem Lars Dinesen.Elever på Stenhus Gymnasium, der ikke deltager i OD-dagen, vil ifølge en Stenhus-elev gerne feste natten lang. Men så må de udenbys, Club Harlekin har valgt at droppe Pre-OD-festen efter kritikken.Foto:Peter Andersen

Dropper operation druk efter kritik

Nu bliver der ingen operation druk og mulighed for at hjælpe Operation Dagsværk med billige fadbamser på Club Harlekin i Holbæk. Efter kritik fra rektorerne på Stenhus og Slotshavens Gymnasier har ejeren besluttet at droppe nattefesten mellem tirsdag og onsdag.

»Onsdag den 6. november er OD dag, og vi skal fejre muligheden for at hjælpe dem, der har mindre - samtidig bare en god mulighed for at drikke bajere« lød opfordringen på Facebook fra Club Harlekin.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her