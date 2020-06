Man kan godt sige ja til hinanden i kirken og samtidig sige nej til det store bryllupsbrag med dyr fest og stort skrud. Arkivfoto: Per Jensen. Foto: Fotograf Per Jensen

Drop-in-vielse i Tuse Kirke

Holbæk - 03. juni 2020 kl. 20:18 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tuse Kirke og Holbæk Provsti inviterer lørdag den 6. juni til drop-in-vielse i Tuse Kirke.

Som det fremgår af overskriften på arrangementet, er det en særlig dag, hvor man kan gift i en kirke, men undgå det store bryllupsbrag. Det betyder dog ikke, at det ikke er en både stemningsfuld og højtidelig ceremoni, som gennemføres.

Man behøver ikke bestille tid, men skal bare dukke op i tidsrummet mellem klokken 14 og 17. Man kan komme alene eller have gæster med. Corona-reglerne betyder, at man kan have 14 gæster med, hvis man vil synge salmer. Uden salmesang må man have 22 med.

Betingelsen for, at man kan blive drop-in-viet, er, at man medbringer en prøvelsesattest og billed-ID, samt at den ene af de to, der vil giftes, er medlem af Folkekirken. Prøvelsesattesten må ikke være ældre end fire måneder på vielsesdatoen og kan bestilles på borger.dk.

Attesten beviser, at dem, der skal vies, ikke allerede er gift og skal helst bestilles omkring 14 dage i forvejen. Man kan dog ringe til Borgerservice, hvis man er lidt for sent på den.

Der er mere info på www.tusekirke.dk