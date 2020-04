Foto: Per Christensen

Dronningen hyldet med altansang

Beboerne i Andelsboligforeningen Vesterled på Nordvestvej i Holbæk var torsdag med til at fejre dronningens 80 års fødselsdag.

Fællessangen gav samtidig beboerne en mulighed for at lave noget sammen hver for sig i denne coronatid med forbud mod større forsamlinger.