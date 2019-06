I mange år var Nina Kær Møller overbevist om, at hun skulle være revisor, men efter at have arbejdet ti år i bankbranchen, fandt hun ud af, at det slet ikke var hende. Hun søgte tilbage til detailbranchen og er i dag selvstændig købmand. Foto: Kim Rasmussen

Drømmen som ændrede sig

-Jeg har altid haft en drøm at blive revisor, men efter at have prøvet det af, måtte jeg erkende, at der ikke skete nok. Jeg var ikke glad. Der var nødt til at ske noget helt nyt. Jeg savnede at have travlt, at have mange bolde i luften, de daglige udfordringer, spillet mellem kollegaerne og ikke mindst kundekontakten, forklarer hun