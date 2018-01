Se billedserie 19-årige Leonardo Køltoft satser 100 procent på en karriere som musiker og har skuffen fuld af tekster. Men første udgivelse bliver et covernummer, senere er drømmen et helt album med egne numre og en Grammy i USA. Foto: Peter Andersen

Drømmen er at stå med en Grammy

Holbæk - 02. januar 2018 kl. 20:38 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Leonardo Køltoft kan godt se sig selv stå på scenen et sted i USA og takke for sin Grammy. Den 19-årige holbækker satser 100 procent på en international karriere som musiker og tager lige nu de indledende skridt til at opfylde drømmen.

Han er det første talent, folkene bag MintHouse Studio og Foreningen MintHouse Talent har taget under deres vinger. Målet er at give et professionelt skub frem mod en pladekontrakt lige fra sangtræning, prøveindspilninger og hjælp til at gebærde sig i en barsk branche.

- Unge har ikke mønt til at gå i studiet. Her får de chance for at prøve sig af og trække på vores erfarimg, siger producer Carsten Mintman Mortensen til Nordvestnyt.

Sparekassen Sjælland Fonden har støttet talentudviklingen med 25.000 kroner, men det er stadig et projekt, der hviler på en stor grad af frivillighed og lyst til at hjælpe. Og der er mere, der ulmer i spiregruppen i studiet i den gamle gartnerbolig på Løvenborg Gods.

Leonardo Køltofts talent blev spottet, da han sammen med nogle kammerater kom i MintHouse Studio. Det var et hygge-drengeband fra ungdomsskolen, han havde skrevet nummeret og var nok den eneste, som tog det meget seriøst, griner han.

Carsten Mortensen så talentet og kontaktede ham for knapt tre år siden. Nu er planen at udgive en single i løbet af i år og få den unge sanger med en varm Justin Bieber-stemme ud at optræde for at vise, at han kan performe, forklarer Carsten Mortensen.

Talentet er der, Carsten Mortensen har mange års erfaring med danske og udenlandske store navne. Alligevel er meget i spil. Det handler om timing og held, tiden skal passe til Leonardo Køltofts tekster og musik, og et pladeselskab ser potentialet.