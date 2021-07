Se billedserie Med Hoffmeyer Havedesign vil Ane Rørdam Hoffmeyer hjælpe haveejere med at gøre havedrømme til virkelighed med natur og miljø som medspiller. Det kan være den vilde, naturagtige have, men lige så gerne den sirlige have, der nemt kan være god for naturen med de rette planter. Foto: Mie Neel

Drømmehaven skal gøre både haveejere og miljø lykkelige

Holbæk - 31. juli 2021 kl. 15:19 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

- Min vision er at skabe alle haveejeres yndlingslandskab som have, uden det bliver på bekostning af miljøet. En have skal gøre både ejer og miljø lykkelige, understreger Ane Rørdam Hoffmeyer.

Hun er nyudsprunget havedesigner med eget firma Hoffmeyer Havedesign ApS på Eriksholmvej ved Vipperød.

- Jeg er klar til at levere totalløsningen eller en plantegning, være konsulent og hjælpe med praktiske haveproblemer for alle typer haveejere i alle typer haver, fastslår Ane Rørdam Hoffmeyer.

Hun er uddannet designer i tekstil og beklædning fra Danmarks Designskole. Sammen med sin mand, kokken Jens Vestergaard Jensen, stiftede hun øko-speciallandbruget og det selvforsynende spisested Muld på Eriksholmvej.

- Der ikke så langt fra tek­stil- til havedesign, begge steder skal jeg løse en praktisk opgaver på en æstetisk måde nu kombineret med min viden om planter og frøsamler fra Muld og en mangeårig haveinteresse, fastslår Ane Rørdam Hoffmeyer.

Men hun manglede fundament og har under coronanedlukningen taget en online haveuddannelse med diplom og undervisning af kendte engelske haveeksperter, fået certifikat fra Royal Horticultural Society, UK og taget kurser i blandt andet botanik, cellebiologi og havehistorie.

Natur ind i haven Hun respekterer kunders ønsker, men gør meget for at skabe insekt- og dyrevenlige haver, også når haveejeren ikke har det på ønskesedlen.

- Måske fordi mange forbinder biodiversitet med noget vildt og rod. Men en sirlig have, hvor der mest er tænkt på noget til øjet og duft, kan være god ved naturen med de rette planter.

Ane Rørdam Hoffmeyer giver som eksempel roser, hvor de åbne er gode for bier og insekter, som modsat ikke kan nå ned til nektaren og pollen i fyldte roser.

Det er spændende at få natur ind i også den lille have, og samtidig skabe et roligt indtryk. Og som begejstret selvforsyner vil hun gerne bringe noget spiseligt ind også i haver hos folk, der siger, de hellere vil dø end spise noget fra egen have.

Men fokus er altid haveejeres drømme, uanset om de vil bruge tid i køkkenhaven, nøjes med at nyde eller give plads til børns leg.

De første haveløsninger er leveret til familie og nære venner, og hun forventede at næste skridt blev venners venner. Men efter en uge fik hun sin første opgave, hvor der ikke kunne trækkes på bekendtskab eller charme.

- De havde ikke et egentlig haveproblem med at få plads til nyindkøbt swimmingpool med spa, glaspavillon fra Milano og kæmpe trampolin i haven i Skodsborg. Det lykkedes også skabe en have, som familien er så tilfreds med, at de anbefaler mig til alle, de kender.

Hun kommer selv fra Skodsborg, men tager ikke kun opgaver i whiskybæltet. Hun er i gang med omskabe en gårdsplads i Kyndeløse Nordmark, så vidt muligt kun med eksisterende materialer som opbanket beton fra en svinestald, marksten og planter, etablere vandopsamling og give et indtryk af vild natur for en miljøbevist haveejer.

Parchelhuskvarter lokker Ane Rørdam Hoffmeyer vil også elske at designe den lille to gange to kvadratmeter have, og en ønskeopgave er at tegne haver i det ny parcelhuskvarter Vipperød Bakker.

- Det vil være spændende at hjælpe de nye haveejere med at sætte deres personlige præg på haven, når de er færdige alt det indvendige, bemærker hun.

Nogle kan selv, men det er i virkeligheden et komplekst puslespil, der kræver viden om mange ting som jordbundsforhold, planter, natur og miljø.

Der er også meget tungt arbejde, hvor hun har valgt at samarbejde med Mortens Haveservice i Vipperød. Og som havedesigner skal hun evne at lytte og forstå folks drømme.