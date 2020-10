En drivende jolle gav et alarmopkald mandag eftermddag. Redningsaktionen afslørede, at jollen havde revet sig løs.

Drivende jolle reddet i land

Både brandvæsen med redningsbåd, politi og redningshelikopter blev sat i arbejde efter en anmeldelse om en drivende jolle i vandet jord for Kisserup mandag ved 15-tiden. Frygten var, at en person var faldet i vandet. Men redningshelkopteren kunne melde, at motorven var trukket op, og det viste sig også, at den var kold.

Politiet fik kontakt til ejeren, som fortalte, at selv om der lå fiskegrej i båden, havde han ikke været ude at sejle, så båden måtte have revet sig løs

Ejeren sørgede selv for at sikre båden.