Drive-in-bio ved Kulturbiografen

Holbæk - 22. april 2020

Kulturbiografen Frysehuset på Holbæk Havn er ligesom mange andre kulturelle tilbud blevet lukket ned i forbindelse med corona-krisen.

Det er der en del filmglade mennesker, der er kede af, men nu får de alligevel mulighed for at se et par gode film sammen med familien eller et par venner.

Dog ikke med bagdelen plantet i et velpolstret biografsæde, men derimod i et bilsæde.

Kulturbiografen åbner således for drive-in-bio. I første omgang som et forsøg, og derfor bliver det gratis at se filmene.

- Planen var egentlig, at vi ville lave drive-in-bio tre uger i træk, men nu nøjes vi med tre dage, og hvis det går godt, så laver vi noget igen om nogle uger, fortæller biografdirektør Jesper Nielsen.

Torsdag, fredag og lørdag i denne uge vil biografen fra klokken 20 vise film på det store udendørs lærred på bygningsfacaden.

Torsdag bliver det familiefilmen »Løvernes Konge« med dansk tale. Fredag er det actionbraget »Rambo - Last blood«, der kan ses på den store skærm, og lørdag sluttes der af med eventyrfilmen »Maleficent - Mistress of evil«.

Lyd fra bilradioen Lyden til filmene sender biografen ud via en radiosender, så det kun er publikum i bilerne, der kan høre den via bilradioerne.

- Radiosenderen har en begrænset rækkevidde, så det kun er bilerne på pladsen, der modtager lyden, forklarer Jesper Nielsen.

Kulturbiografen har fået lov til at lukke 40 biler ind på pladsen, og det er meningen, at de skal holde på parkeringspladsen foran biografen op mod græsarealerne.

- Der bliver selvfølgelig visse regler, som skal overholdes. Man skal blive i bilerne under hele filmen, og toiletterne er lukkede, så man er nødt til at holde sig, fortæller Jesper Nielsen.

Dørsalg af slik Han oplyser, at Fonden Sidesporet sørger for, at der kan købes sodavand og færdigpakkede slikposer i forbindelse med filmene.

- Det kommer til at foregå ved, at de kommer rundt ved de enkelte biler og sælger. Så folk ikke skal ud af bilerne, forklarer Jesper Nielsen.

Selv om det som nævnt bliver gratis at se filmene fra bilen i denne uge, så er det nødvendigt at anskaffe sig billetter via biografens hjemmeside.

- Vi er nødt til at have styr på hvor mange, der kommer. Ellers kan antallet pludselig blive meget større, end det vi har tilladelse til. Politiet har oplyst, at de vil kigge forbi undervejs, og det vil jo være ærgerligt, hvis de afbryder filmen, fordi der er for mange mennesker, eller der er for mange, som ikke følger reglerne, fortæller Jesper Nielsen.

Glæder sig Han oplyser, at biografen vil åbne for adgang til pladsen fra klokken 19, så dem, der vil komme i god tid, har mulighed for det.

Jesper Nielsen glæder sig til at prøve denne måde at vise film på.

- Vi har jo aldrig prøvet det her før, så det er en test. Teknikken skal nok komme til at fungere, men det er mere logistikken med at få guidet bilerne ind på plads, der skal prøves af, fortæller biografdirektøren.