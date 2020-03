Drikkevandet fra Søndre Vandværk i Holbæk indeholder ingen spor af det ulovlige sprøjtemiddel, der blev fundet i en overvågningsboring 600 meter fra drikkevandsboringen. Foto: Per Jensen

Drikkevand er frifundet for pesticider

Holbæk - 04. marts 2020 kl. 11:52 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at drikkevandet i boringen ved Søndre Vandværk i Holbæk er undersøgt for pesticidrester, kan det slås fast, at der ikke er eller har været nogen fare forbundet med at drikke vandet.

Prøverne blev taget i sidste uge, og resultaterne foreligger nu. Årsagen til analysen var, at Miljøstyrelsen for knap to uger siden offentliggjorde en omfattende undersøgelse. Den var resultatet af en massescreening, hvor 263 vandboringer over hele landet blev undersøgt for 415 forskellige pesticidstoffer.

Der blev fundet for høje koncentrationer i nogle boringer efter pesticider, som er godkendt. Og i Holbæk blev der som et af blot tre steder i landet fundet rester af et sprøjtemiddel, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.

Fundet blev gjort i en overvågningsboring Fundet blev ikke gjort i en drikkevandsboring, men i en såkaldt overvågningsboring i tre-fem meters dybde ved Roskildevej i Holbæk, nær Grandløse Kirke. Der blev fundet en høj koncentration, som var væsentlig over kravværdien.

Overvågningsboringen ligger cirka 600 meter øst for drikkevandsboringen ved Søndre Vandværk.

- Vi har netop fået svar fra de analyser, vi straks foretog, da vi fik resultatet af Miljøstyrelsens undersøgelse. Og svaret er, som vi forventede, at der ikke er påvist pesticidrester af et ikke-­godkendt ukrudtsmiddel i vores drikkevand. Det er en sag, vi tager meget alvorligt, fordi vi hver dag arbejder for at sikre rent drikkevand til vores kunder, fortæller fagspecialist Henriette Jakobsen fra Fors A/S i en pressemeddelelse.

Som en del af et analyse­program foretager forsyningsselskabet løbende prøver af både grundvandet og af det vand, som er i vandledningerne og kommer direkte ud til kunderne. Analyserne har vist, at vandet ikke indeholder målbare stoffer fra pesticider og ulovlige ukrudtsmidler.

Det betyder, at der hverken har været eller er sundhedsrisiko ved at drikke vandet.Søndre Vandværk forsyner store del af Holbæk by og omegnen med drikkevand.

Drikkevandet hentes i grundvandsmagasinet i 40-70 meters dybde.