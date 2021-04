Dreng med skade ville ikke snakke med politiet

Torsdag klokken 13.30 fik Midt- og Vestsjællands Politi en henvendelse fra akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus, efter at en 17-årig dreng var kommet ind med en mindre skade i låret, der kunne stamme fra knivstik.

Politiet kørte til sygehuset, men kunne ikke få et ord ud af den 17-årige om, hvordan han havde pådraget sig skaden, eller hvor det var sket henne, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 17-årige havde ifølge politiet fået et overfladisk snitsår i låret, der blev behandlet på skadestuen.

Politiet efterforsker nu sagen for at forsøge at klarlægge omstændighederne.