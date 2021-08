Voldsepisoden udspillede sig i et tog på Odsherredsbanen sent om aften 18. juli. Nu er en 17-årig mistænkt anholdt og fængslet i sagen.

Dreng gik under jorden efter brutalt overfald i tog: Nu er fælden klappet

Holbæk - 23. august 2021 kl. 15:29 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Godt en måned nåede en 17-årig dreng fra Fårevejle at holde sig skjult for politiet, men natten til lørdag klappede fælden for drengen, der er mistænkt for et voldeligt overfald på fire personer i toget mellem Holbæk og Nykøbing i juli.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til dagbladet Nordvestnyt, at den 17-årige dreng blev anholdt ved to-tiden natten til lørdag.

Og lørdag middag blev teenageren så fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Holbæk, hvor en dommer varetægtsfængslede ham foreløbigt frem til den 14. september.

Gik under jorden Med fængslingen af den 17-årige fra Fårevejle har politiet nu fat i den ene af de to unge mænd, der har været efterlyst siden episoden i lokaltoget på Odsherredsbanen sent om aftenen søndag den 18. juli.

Her blev i alt fire personer ifølge politiet på forskellig vis overfaldet og udsat for vold.

I første omgang var to piger på 14 og 15 år fra henholdsvis Glostrup og Svinninge blevet udsat for vold, og da to andre passagerer i toget, to mænd på 22 og 45 år fra Søborg og Regstrup, forsøgte at gribe ind, blev også de slået og sparket.

Politiet sagde dengang, at der forud for voldshandlingen havde været en uenighed mellem de to piger og de to mistænkte, men det er uklart, hvordan det konkret er kommet til udtryk.

Tilspidset situation Situationen i toget var så tilspidset, at lokomotivføreren så sig nødsaget til at nødbremse toget. Det endte med at holde stille tæt på overskæringen ved Tuse Lågevej, men her stak de to overfaldsmænd af ud over de omkringliggende marker.

Trods eftersøgning med hunde lykkedes det ikke politiet at anholde de flygtende personer.

Men politiet fik i dagene efter overfaldet flere henvendelser i sagen, blandt andet fra folk, der ud fra signalementet kunne give oplysninger om de to unge.

Nordvestnyt kunne i begyndelsen af august fortælle, at politiet kender identiteten på de to mistænkte mænd, men at de begge var gået under jorden og ikke umiddelbart havde tænkt sig frivilligt at møde op til en afhøring hos politiet.

Én stadig på fri fod Omstændighederne ved anholdelsen af den 17-årige natten til lørdag er ukendte, men nu er han i hvert fald i politiets varetægt og sigtet for vold efter straffelovens almindelige voldsbestemmelse.

Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, oplyser, at man stadig har en efterlysning ude på den anden unge mand, der menes at have taget del i overfaldet i toget.

Han er ikke formelt sigtet, men ifølge Charlotte Tornquist fremgår det af sigtelsen mod den anholdte 17-årige, at én anden medgerningsmand fortsat er på fri fod.

