Et maleri inspireret af et islandsk landskab og en mønstret vase inspireret af antikkens dekorationer mødes i Galleri Æglageret i Holbæk. Frem til den 29. marts udstiller Mette Møller Bovin malerier og Bente Brosbøl Hansen keramik. Foto: Thomas Olsen

Drejeverdensmester og Odsherredsmaler er et perfekt match

En suveræn verdensmester i drejning og en Odsherredsmaler mødes og et kraftfuldt match opstår. Mette Møller Bovins malerier og Bente Brosbøl Hansens keramik spiller godt sammen i den kommende udstilling på Galleri Æglageret i Holbæk.

Det er to erfarne og anerkendte kunstnere, men kun en af dem kan smykke sig med titlen verdensmester. Bente Brosbøl Hansen har faktisk vundet titlen i hånddrejning 20 gange og har også vundet nordisk og dansk mesterskab. Og hun hånddrejer alt i sin produktion.

Hendes geometriske mønstre er enkle, men teknikken tager tid og kræver tålmodighed og en del matematiske udregninger for at få mønstre til at passe med vasens, skålens, tekandens, fadets og krukkens form.