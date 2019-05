Holbæks dreamteam er samlet i Holbæk Sportsby, hvor et tæt samarbejde på kryds og tværs skal give den bedste behandling og træning. Dreamteamet består af Per Lind - Specialist Klinik (tv), osteopaterne Casper Glistrup og Jakob Langkjær, Ronnie Stokholm, medejer af Sportsbyens Træningscenter og Steen Cortsen, Cortsen Fysioterapi. Foto:Margit Pedersen

Dreamteam er rykket ind i sportsbyen

De er specialister på hver deres område og har indgået et tæt samarbejde for at udnytte hinandens viden og erfaringer. Det er et dreamteam fysioterapeuter, osteopater og et træningscenter, som samler specialviden i Holbæks Sportscenter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her