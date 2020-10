Se billedserie Midt- og Vestsjællands Politi har anholdt en 33-årig Bandidos-rocker, der mistænkes for at have været en del af planlægningen af drabet på 18-årige Zobair Saidi ud for opgangen til Ladegårdsparken Vest 135 den 28. april 2019. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Dramatisk udvikling i drabssag: Top-rocker mistænkt for at bestille drab

Holbæk - 07. oktober 2020 kl. 14:41 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

En 27-årig mand og en 20-årig kvinde er allerede idømt fængselsstraffe i sagen om skuddrabet på 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk i april sidste år. Yderligere to mænd på 26 og 28 år, der er fuldgyldige medlemmer af Bandidos, sidder varetægtsfængslet tiltalt for drab. De stilles for retten til januar.

Onsdag udviklede sagen sig på ny dramatisk, da Midt- og Vestsjællands Politi fremstillede en 33-årig mand i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. Ifølge sn.dk's oplysninger har den 33-årige i hvert fald tidligere haft en højtstående position i rockergruppen Bandidos MC's afdeling i Holbæk, der går under navnet Westcity.

Sigtelsen mod den 33-årige går på, at han i efteråret 2018 skal have »anstiftet« planlægningen af et drab på et medlem af bandegrupperingen Vang-gruppen, som Bandidos på det tidspunkt lå i krig med i Holbæk. Den dræbte Zobair Saidi var efter politiets opfattelse tilknyttet netop Vang-gruppen.

Grundlovsforhøret, der begyndte onsdag ved 11-tiden, blev på specialanklager Anja Lund Liins anmodning holdt for lukkede døre med henvisning til den igangværende efterforskning.

Men inden dørene blev lukket i for offentligheden, meddelte den 33-åriges forsvarsadvokat, Luise Høj, at hendes klient nægter sig skyldig.

Hun lod dog forstå, at han muligvis gerne ville udtale sig til dommeren i grundlovsforhøret, men først, når han og forsvareren selv havde haft mulighed for at blive klogere på noget af det 7000 sider omfattende materiale, Midt- og Vestsjællands Politi efterhånden har samlet i drabssagen fra Ladegårdsparken.

Ved 14.40-tiden var grundlovsforhøret tilsyneladende fortsat i gang.

Mistænkt for at bestille drab Med anholdelsen af den 33-årige top-rocker tirsdag aften står det klart, at Midt- og Vestsjællands Politi mener, at de øverste niveauer i det lokale Bandidos-hierarki ikke blot kendte til planerne om at dræbe et medlem af Vang-gruppen. Ifølge sigtelsen mod den 33-årige var det ham, der efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse, »anstiftede« - eller med andre ord bestilte - planlægningen af et drab på et medlem af Vang-gruppen.

Det har allerede i et stykke tid været kendt, at Midt- og Vestsjællands Politi mener, at de to varetægtsfængslede rockere på 26 og 28 år fra efteråret 2018 og frem til drabet i april 2019 holdt flere møder, hvor de planlagde drabet. Begge nægter sig skyldige.

For to uger siden tilstod en 27-årig mand fra Holbæk medvirken til drabet ved, at han lokkede Zobair Saidi hen til opgangen Ladegårdsparken Vest 135 under påskud om, at han skulle modtage en mindre mængde hash, som den 27-årige kastede ud fra sin lejlighed. Det var i den forbindelse, at den 18-årige blev skudt fem gange på klos hold med en revolver og kort efter afgik ved døden.

I forbindelse med retssagen mod den 27-årige, der blev idømt 12 års fængsel, forklarede han, at han havde deltaget i flere planlægningsmøder. Han udpegede den 28-årige tiltalte som den, han primært mødtes med, men han pegede også på den 26-årige som deltager i nogle af møderne. Ifølge anklagemyndigheden var det den 26-årige, der trykkede på aftrækkeren og affyrede de dræbende skud mod Zobair Saidi.

Den 27-årige dømte erkendte også, at han havde været med til at udvælge Zobair Saidi som det medlem fra Vang-gruppen, Bandidos angiveligt ville »afstraffe«. Først sent i planlægningen var det gået op for den 27-årige, at den 18-årige skulle skydes og ikke »kun« have tæsk.

Det fremgår ikke af den dugfriske sigtelse mod den 33-årige Bandidos-rocker, om han havde konkret kendskab til, at Zobair Saidi skulle dræbes, eller hvornår drabet skulle udføres. Sigtelsen lyder på, at han anstiftede planlægningen af »et drab på et medlem af Vang-gruppen«, og at det skete som led i konflikten mellem de to grupperinger. Han er således sigtet efter bandeparagraffen, der betyder, at en eventuel straf, hvis han tiltales og dømmes for drab, kan fordobles.

Efterforskning fortsætter Specialanklager Anja Lund Liin lod i sin argumentation for dørlukning forstå, at politiet fortsat efterforsker drabssagen, herunder om flere andre personer har været involveret. Sn.dk opdaterer, når der er nyt om udfaldet af grundlovsforhøret...

