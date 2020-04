Dramatiserede Corona-oplevelser

Kristoffer Møller Hansen fra Holbæk Teater, peger på, at teater under normale omstændigheder er baseret på, at skuespillere, publikum og teknikere er til stede i samme rum. En præmis som nu for en tid er forsvundet:

- Jeg håber, at vi kommer til at høre om alt fra frustrationer over, at ens tid hos frisøren er aflyst og måske til at følge tankerne hos én, der er blevet indlagt. På teatret er det mennesker af kød og blod, der interesserer os. Deres tanker, følelser og drama. Det stærke ved denne podcast bliver helt klart, at den bygger på historier fra det virkelige liv, lyder det fra Brian Kristensen, der er den anden del af teatrets leder-duo.