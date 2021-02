Sons of the Dragon udgiver ny single den 26. februar på streamingtjenester. Foto: Kasper Topp

Dragens sønner sleepwalker på ny single

Holbæk - 21. februar 2021 kl. 10:59 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Længe bombarderede de pladeselskaberne - og fik kontrakt, efter en selvudgivet single landede på playlister. Coronavirus har sat en stopper for et releaseparty, men det forhindrer ikke de tre venner i Sons of the Dragon at udgive en ny single Sleepwalking 26. februar.

Det sker på alle professionelle streamingtjenester, og bandet med rødder i Tølløse og Svendborg håber på en livestreamet koncert for at promovere nummeret.

Kasper Krabbe Jensen, guitar og sang, Villads Keller, trommer, og Sebastian Kirkgaard Nielsen, bas, arbejder også på et album med egen musik. Målet er en udgivelse til oktober.

Sons of the Dragon har pladekontrakt med Target Group og er landet hos producer Kasper Topp. Det fungerer. Så godt, at de tre betragter ham som den fjerde mand i bandet og en ven.

- Alle i bandet er med til at skrive tekst og musik. Kasper kommer med takes og ideer, vi ikke har tænkt på. Han forstår vores lyd og imødekommer vores ønsker, understreger Kasper Krabbe Jensen.

Han kalder genren alternativ ny indie pop med rockundertoner og understreger ordet pop. For det er Sons of the Dragons mest poppede nummer, men teksten er stadig lidt dyster.

Kasper Krabbe Jensen og Villads Keller er fra Tølløse og har begge gået på Sejergårdsskolen og fået musikundervisning i skolens musikskole. Sebastian Kirkgaard Nielsen er fra Svendborg, og de tre mødtes på Ollerup Musikefterskole.

- Selv om vi gik på samme skole, faldt vi først i snak i 7. klasse og opdagede, at vi havde samme interesser og begyndte at spille sammen i bands eller som duo.

Bandet blander de traditionelle instrumenter med keyboards og synthesizer. Og Kasper Krabbe Jensen producerer selv i sit lille hjemmestudie.

Han bor i Tølløse, Villads Keller i Roskilde og Sebastian Kirkgaard Nielsen i Svendborg. Alle tre går i 3. g i henholdsvis København, Roskilde og Svendborg. Så også før nedlukningen blev der sendt bud på tekst og guitarfigurer via nettet.

- Villads og jeg har bombarderet pladeselskaber med demoer og mails siden 2016, men ingen gad os. Så udgav vi selv en single i april 2020, og den landede på playlister, blandt andet Spotify. Vi blev kontaktet af Target Group og har fået en rigtig god kontrakt med frie hænder, siger Kasper Krabbe Jensen.

Bandet har spillet i Holbæk til Skvulp og på Elværket, og inden anden nedlukning gav de en udsolgt koncert i Svendborg.

Sons of the Dragon har været i DR's karrierekanon og er stolte over, at deres single I am lost er på Targets playliste med det bedste, selskabet havde at byde på i 2020 i selskab med blandt andet Mike Tramp, Juncker, Tue West Musik, Alberte Winding og Red Warszawa.