Se billedserie Retten i Næstved har torsdag indledt sagen om knivdrabene på to kvinder på 31 og 35 år i deres respektive hjem i Ruds Vedby og Kundby i november sidste år. En 40-årig mand, der var henholdsvis samlever og eks-samlever med de to kvinder og havde børn med dem begge, er tiltalt for dobbeltdrabet. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Drabstiltalt mand ringede til familie og politi mellem to drab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drabstiltalt mand ringede til familie og politi mellem to drab

Holbæk - 12. november 2020 kl. 19:02 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

- Jeg vil anmelde mig selv. Jeg har lige slået min kæreste ihjel.

Stemmen i telefonen hos politiets vagtcentral omkring klokken 4.30 om morgenen den 15. november sidste år lyder forpustet og oprørt, og den 40-årige mand står her næsten på årsdagen da også tiltalt for ikke blot knivdrabet på sin 31-årige kæreste i Ruds Vedby, men også på sin 35-årige ekskæreste, Jeanette Rømer Hansen, der blev stukket ihjel i Kundby en time og 22 minutter senere.

Telefonsamtalen med politiet blot fem minutter efter, at den 31-årige var blevet stukket adskillige gange med kniv og flere steder i husets stueetage, før hun til sidst døde på badeværelset, blev torsdag afspillet under retssagen ved Retten i Næstved.

Men samtalen var ikke den eneste, som den drabstiltalte mand havde i de 82 minutter mellem de to drab.

Det blev oplyst, at han allerførst havde ringet til sin svigermor og fortalt hende, at han havde slået hendes datter ihjel og bedt hende om at komme til Ruds Vedby og hente de i alt fire børn, der opholdt sig på husets førstesal. Hun behøvede ikke at ringe til politiet, havde han sagt, fordi det ville have selv gøre straks efter.

Forbindelsen afbrudt Som samtalen med vagtcentralen skrider frem bliver den tiltalte løbende mere og mere utålmodig efter, hvornår patruljevognen er fremme. Politimanden i røret siger, at han vil stille samtalen om til en kollega, men det er den 40-årige ikke tilfreds med, og på et tidspunkt kan man høre, at han sidder i en kørende bil.

- Hvordan kan jeg slå en ihjel. Jeg fatter det ikke. Jeg fatter det ikke, lyder det med kraftig gråd i stemmen, og den tiltalte forsøger at få betjenten til at svare på, hvor lang tid, han får for drab.

Det svarer politimanden ikke på, og det hidser den 40-årige op.

- Hører du ikke, hvad jeg siger? Eller samarbejder du ikke med mig, spørger den tiltalte.

- Jo, jeg prøver at samarbejde alt, hvad jeg kan, replicerer politimanden.

Og her afbryder den tiltalte så forbindelsen.

Næste gang, politiet hører fra ham, er kort efter klokken 5.47. Her ringer han og fortæller, at han netop har »gjort det af med« sin eks-kæreste, Jeanette Rømer Hansen på Elmevej i Kundby.

Denne gang lykkes det en anden politimand på vagtcentralen i Roskilde at holde samtalen kørende, mens man aftaler med den 40-årige, at han skal køre til politistationen i Holbæk. Her bliver han uden dramatik anholdt klokken 6.07.

Under telefonsamtalen spørger betjenten, der på det tidspunkt er klar over, at den 40-årige også sættes i forbindelse med drabet i Ruds Vedby lidt tidligere på morgenen, ind til hans forhold til de to kvinder. Her giver han udtryk for, at han elsker den 31-årige utroligt højt, men at hun har mistet tilliden til ham og vil tage børnene fra ham. Omvendt siger han til politimanden, at eks-kæresten i Kundby, som han har et barn med, har givet ham mange problemer.

Under sagen blev der tegnet et billede af, at de to dræbte kvinder tilsyneladende havde det svært med hinanden, og at den 31-årige havde beskyldt ham for at have været hende utro, hvilket han benægter.

Ringede til sin storebror Efter den første og afbrudte samtale ringede den drabstiltalte også til både sin egen mor og sin storebror og fortalte om drabet på kæresten. Han sagde ikke noget om, at han var på vej mod Kundby og ekskæresten, forklarede storebroren, der var indkaldt som vidne.

Han beskrev sin lillebror som en person, der havde brug for nogen til at støtte sig, og den opgave havde han selv taget på sig gennem mange år. Men han oplevede, at den 40-årige havde fjernet sig fra ham og familien, da han var blevet kærester med den nu afdøde 31-årige kvinde. Det var storebrorens indtryk, at der var en vis jalousi hos den nye kæreste rettet mod eks-kæresten, og at hans bror havde svært ved at navigere i de konfliktfyldte forhold.

Navneforbud Retten i Næstved besluttede i øvrigt - efter anmodning fra bistandsadvokaten for den 31-årige dræbte og hendes pårørende - at nedlægge navneforbud i forhold til den dræbtes fire børn. Det betyder, at Sjællandske Medier fremover ikke nævner navnet på den 31-årige kvinde, selv om hun ikke er omfattet af navneforbuddet, men fordi det kan medvirke til at identificere børnene.