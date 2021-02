Se billedserie Politiet bevogtede torsdag retsbyningen i forbindelse med drabssagen. Foto: Per Christensen

Drabstiltalt havde foto af skudoffer på sin telefon

Holbæk - 12. februar 2021 kl. 00:37 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Torsdag indledte Retten i Holbæk den omfattende sag, hvor tre Bandidos-medlemmer er tiltalt for skuddrabet 28. april 2019 på den 18-årige Zobair Saidi ud for Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

På førstedagen var den 29-årige tiltalte »M« i fokus, da han havde mulighed for at forklare sig. Det ville han gerne, men han nægter samtidig ethvert kendskab til skuddrabet.

Anklagemyndigheden mener dog, at »M« spillede en aktiv rolle som planlægger af drabet på Saidi.

- Jeg kendte ham ikke, og jeg har ikke planlagt noget drab, sagde den 29-årige.

Specialanklager Anja Lund Liin borede i, hvorfor politiet så kunne finde et foto af den dræbte på »M's« telefon. Et foto, der angiveligt var lagt ind på telefonen før drabet.

På telefonen blev der også fundet billeder af andre personer, som efter anklagemyndighedens opfattelse tilhører Vang-gruppen, som Bandidos lå i konflikt med i 2018-19.

»M« forklarede billederne med, at der dengang i efteråret 2018 gik en masse rygter i byen om, hvem der blandt andet havde været med til at angribe Bandidos' rockerborg i Østerstræde med kanonslag om aftenen den 5. oktober. Ved den lejlighed var den tiltalte »K« blevet slået eller stukket i armen og måtte en tur på skadestuen.

Rygterne gik på, at angriberne skulle findes i en »vennegruppe«, som den tiltalte udtrykte det, fra blandt andet Vangkvarteret. »M« fortalte i retten, at han på det tidspunkt var såkaldt »sergeant« i den lokale Bandidos Westcity, hvilket betød, at han blandt andet havde opgaver omkring sikkerhed, videoovervågning af klubhuset og vagtplaner i klubben.

Derfor samlede han på »efterretninger«, herunder billeder, om dem, der kunne ønske at genere Bandidos. Billederne kom fra forskellige andre personer, men i retten kunne han ikke kunne huske fra hvem - og i nogle tilfælde ville han ikke sige, hvem der havde givet ham billeder.

Mødtes med lokkedue 29-årige »M« afviste, at billederne og lister med navne skulle bruges til at komme efter de pågældende. Tværtimod var hensigten at kende ansigterne på sine mulige fjender, så man kunne stikke af, hvis de nærmede sig, lød hans forklaring.

Et centralt tema i retssagen er »M's« møder med den nu 28-årige Mikkel Oliver Falck Nielsen fra efteråret 2018 og frem til kort før drabsdagen i april 2019.

Sidstnævnte tilstod i en retssag i december, at han havde ageret lokkedue ved at få Zobair Saidi hen til det sted, hvor han blev dræbt, og det kostede ham 12 års fængsel. Han udpegede samtidig »M« som planlægger af drabet, og den dømte skal senere vidne i sagen.

»M« erkender møderne, og at han fik oplysninger om »vennegruppen« fra Mikkel Nielsen, som selv havde et horn i siden på Zobair Saidi, der angiveligt skulle have rullet ham for hash og penge flere gange.

Men »M« understregede i retten, at han flere gange havde sagt til Mikkel Nielsen, at han ikke kunne hjælpe ham med at få de stjålne ting igen. Der var altså ikke tale om et noget-for-noget forhold, når den dømte leverede oplysninger til »M«.

Under retsmødet kom det i øvrigt frem, at »M« for omkring tre måneder siden, mens han har siddet varetægtsfængslet, har forladt Bandidos.

Retssagen fortsætter fredag, hvor i hvert fald den ene og muligvis begge andre tiltalte får mulighed for at forklare sig.

