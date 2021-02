Kort efter at Zobair Saidi den 28. april 2019 var blevet skudt og dræbt i Ladegårdsparken var politiet på stedet. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Drabstiltalt: - Krudtpartikler må være fra politiet

Holbæk - 12. februar 2021 kl. 15:24 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

- Krudtpartikler smitter, så de må være fra politiet, som jo har haft fat i min trøje og bukser.

Sådan forklarede den 26-årige »P«, da han fredag for første gang afgav forklaring i en drabssag. Han er tiltalt for at have dræbt den 18-årige Zobair Saidi med fem skud ved opgangen i Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk den 28. april 2019.

Anklageren spurgte den tiltalte under den fortsatte retssag ved Retten i Holbæk, hvordan den tiltalte ville forklare, at der var fundet én krudtpartikel på hans trøje og to krudtpartikler i lommen på hans bukser. Her lød hans forklaring altså, at de måtte være afsat, da han blev anholdt dagen efter drabet, og hans tøj blev grundigt undersøgt af politiet.

- Så politiet går og drysser krudtpartikler? spurgte specialanklager Anja Lund Liin.

Det var måske ikke helt sådan, det skulle forstås, sagde den 26-årige, men det var så hér, at han kom med forklaringen om, at krudtpartikler smitter.

Første forklaring fra den tiltalte Den 26-årige indvilgede i at svare på spørgsmål om sagen, der fredag fortsatte på andendagen efter første retsmøde torsdag. Han har i øvrigt ikke tidligere udtalt sig til politiet eller anklagemyndigheden om sagen. Der var lidt uenighed om, hvorvidt det skyldtes, at han ikke ville, eller fordi det aldrig lykkedes at finde et tidspunkt, hvor både politiet og hans forsvarer kunne deltage.

Ifølge tiltalen skal baggrunden for drabet findes i den da verserende konflikt mellem Bandidos og Vanggruppen i Holbæk. Den dræbte tilhørte Vang-gruppen, mens den 26-årige »P« og to medtiltalte under sagen, 29-årige »M« og den 33-årige »K« var medlemmer fra Bandidos (»M« er ikke længere med).

Et af anklagerens spørgsmål til den 26-årige i retten fredag lød direkte, »Har du skudt ham?«.

- Nej, lød svaret fra den 26-årige, som under sin lidt over to timer lange afhøring i retten kategorisk nægtede ethvert kendskab til drabet i Ladegårdsparken.

Mobiltelefon gik død omkring gerningstidspunktet Politiets efterforskning har påvist, at den tiltaltes mobiltelefon var i nærheden af Ladegårdsparken i tiden omkring drabet kort efter klokken 22.10 søndag den 28. april for snart to år siden.

Lige omkring drabstidspunktet var der dog ingen kontakt til mobilen, ifølge den 26-åriges forklaring fordi den var gået ud af sig selv som følge af manglende strøm. Anklageren mente, at det var et pudsigt sammenfald, at telefonen skulle gå »død« lige omkring gerningstidspunktet, men den tiltalte fastholdt sin forklaring.

Den 26-årige berettede om sin færden den pågældende aften, at efter han havde været hos sin mor det meste af dagen, var han kørt til Regstrup-området for at hente noget hash. Derefter kørte han til Kikhøjparken i Holbæk, hvor hans tidligere kæreste boede. Han stalkede hende lidt, og ville se, om hun var der med sin nye kæreste.

Han var nok i området i halvanden-to timer, hvor han også røg en joint, forklarede han.

GPS-oplysninger har vist, at han efter den første parkering klokken 20.46 i Kikhøjparken flyttede bilen to gange i området, der ligger få hundrede meter fra gerningsstedet i Ladegårds­parken.

Den 26-årige forklarede, at hans bil ikke ville starte, da han skulle køre fra Kikhøjparken igen. Han lod derfor bilen stå og gik hjem til sin mor. Og ruten gik ad en anden vej end via Ladegårds­parken, lød det.

Nægter også drabsforsøg to dage før Den 26-årige er sammen med de to andre også tiltalt for at have planlagt at dræbe Zobair Saidi den 26. april 2019. Det mislykkedes, da en klump hash, der skulle lokke den 18-årige hen til stedet, blev kastet ud af det forkerte vindue.

Også her nægtede »P« at have været i Ladegårdsparken eller at kende noget til en sådan plan.

Den 29-årige tiltalte »M« blev afhørt i retten torsdag. Den 33-årige »K« skal afgive forklaring, når sagen genoptages om en måned, den 12. marts.

Der ventes at falde dom i sagen i maj.

