Der er massiv politibevogtning ved Retten i Holbæk under drabssagen fra Ladegårdsparken. Billedet er fra sagens første retsmøde torsdag, men scenariet var det samme under fredagens retsmøde.

Drabssag: Sang med trusler var bare »sjov og ballade«

- Hvad handler dét her om? spurgte specialanklager Anja Lund Liin under sagen ved Retten i Holbæk i går.

Han afviste i retten, at han havde haft nogle kontroverser med nogle fra Vang-gruppen. Han vidste ikke så meget om stridighederne, for han sad i fængsel fra august til december 2018, forklarede han.

Anklageren spurgte også til den 26-åriges tilsyneladende meget tætte forhold til den 33-årige medtiltalte »K«, som på drabstidspunktet var præsident for Bandidos i Holbæk. Anklagemyndigheden mener, at han var initiativtager til drabet.

Dem 26-årige bekræftede, at han havde mødtes kort med »K« efter sin løsladelse, men han kunne ikke huske, hvad de snakkede om ved mødet. »P« blev anholdt dagen efter drabet, men han blev løsladt uden grundlovsforhør efter knap et døgn.

- Jeg har en fetich for knive. Jeg har mange knive. Det kan være rart at have på sig. Hvis nogle skulle overfalde én med kniv, så ville det være rart at kunne forsvare sig, forklarede den tiltalte.