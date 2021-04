Onsdag var det to år siden, at 18-årige Zobair Saidi blev skudt og dræbt foran en opgang i Ladegårdsparken. Retssagen er ved at nå til vejs ende, og der ventes afgørelse om skyldsspørgsmålet i næste uge. Billedet er fra dagene efter drabet. Foto: Jørgen Juul Foto: Jørgen Juul

Drabssag: Rockere satte GPS-sporing på bandemedlems bil

Holbæk - 28. april 2021 kl. 20:39 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Retssagen om skuddrabet på 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk - onsdag var det præcist to år siden - nærmer sig en afslutning.

Torsdag skal sagens anklager og forsvarerne for de tre drabstiltalte mænd efter planen give deres afsluttende bemærkninger, inden nævningetinget i næste uge afgør, om beviserne rækker til at dømme for drab eller om der skal ske frifindelse.

Alle tre nægter sig skyldige. Men også onsdag blev der holdt et retsmøde i sagen. Det handlede blandt andet om nogle begivenheder, der gik forud for drabet i april 2019, men som specialanklager Anja Lund Liin mener skal ses i sammenhæng med nedskydningen af Zobair Saidi.

Bandekonflikt Det er anklagemyndighedens påstand, at den 18-årige, som var tilknyttet Vang-gruppen, blev dræbt som led i gruppens konflikt med rockergruppen Bandidos i Holbæk, som de tre tiltalte var medlemmer af på drabstidspunktet.

I den forbindelse var en central figur i Vang-gruppen indkaldt som vidne for blandt andet at svare på spørgsmål om to GPS-enheder, som en mekaniker fandt på hans bil i april 2019.

Det har tidligere under retssagen, der begyndte i februar, været fremme, at den i dag 29-årige drabstiltalte »M« havde placeret en GPS-sporingsenhed på den bil, som det pågældende Vang-medlem kørte rundt i, mens konflikten stod på fra efteråret 2018 og frem til foråret 2019.

Enheden kunne bruges til at give besked, hvis bilen befandt sig i bestemte områder.

Den tiltalte har forklaret, at han brugte GPS'en til at holde øje med en bestemt bil, som angiveligt havde fulgt efter et af hans familiemedlemmer.

Frygtede bombe under bil Vang-medlemmet var dog mildt sagt ikke særligt indstillet på at leve op til sin vidnepligt, da han, efter at være udeblevet i sidste uge, onsdag mødte op i retten delvist hjulpet på vej af politiet.

- Jeg nægter at udtale mig om noget. Jeg kan ikke huske noget, og jeg ved ikke noget, meddelte han, inden anklageren havde nået at stille sit første spørgsmål.

Anja Lund Liin hjalp dog vidnets hukommelse lidt på vej, da hun foreholdt ham en forklaring, han tidligere har givet til politiet.

Af forklaringen, som han vedstod sig i retten, fremgik det blandt andet, at han dengang i 2018-19 havde givet sin familie besked om, at de ikke skulle bruge bilen, fordi han følte sig forfulgt og frygtede, at nogen måske ville placere en bombe under bilen.

Han havde også undret sig over, at gerningsmændene til en skudepisode i Ladegårdsparken 23. oktober 2018 - et halvt år før drabet på Saidi - havde vidst, at der var en gruppe af de personer, som anklagemyndigheden mener tilhørte Vang-gruppen, samlet netop dér.

Ved skyderiet blev hans bror ramt i skulderen, men slap uden alvorlige skader.

Dagbladet Nordvestnyt har tidligere kunne fortælle, at også det senere drabsoffer, Zobair Saidi, befandt sig i den gruppe, der blev beskudt i oktober 2018.

Politiet har til dato ikke fundet gerningsmanden til episoden, der betragtes som drabsforsøg.

Kun konflikt med »K« Vang-medlemmet gjorde det også klart, at han ikke havde noget at bidrage med i forhold til den dræbte 18-årige og den påståede konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen.

Drabssagen Tre mænd, 26-årige »P«, 29-årige »M« og 34-årige »K« er sat på anklagebænken for skuddrabet 28. april 2019 klokken 22.10 på 18-årige Zobair Saidi ud for opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

De tre er desuden tiltalt for drabsforsøg på den 18-årige to dage forinden.

Anklagemyndigheden mener, at »K« anstiftede planlægningen af drabet, mens »M og »P« planlagde det ved flere møder fra efteråret 2018 og frem til drabet.

»P« er tiltalt for at have affyret de dræbende skud med en revolver.

Alle tre tiltalte nægter sig skyldige i anklagerne.

De tre tiltalte var på drabstidspunktet fuldgyldige medlemmer af rockergruppen Bandidos MC, og anklagemyndigheden mener, at »K var præsident for Holbæk-afdelingen, da den påståede planlægning begyndte. »K« siger selv, at han var fratrådt som præsident forud for oktober 2018.

Ifølge tiltalen skete drabet som led i en voldelig konflikt mellem netop Bandidos og Vang-gruppen, som den dræbte Zobair Saidi var tilknyttet.

Det betyder, at straffen med bandeparagraffen i hånden kan fordobles, hvis de tiltalte findes skyldige. I forvejen er strafferammen for drab fængsel op til livstid.

Desuden kan de tiltalte idømmes forbud mod at opholde sig i Holbæk Kommune og på en række Bandidos-lokaliteter efter udstået straf.

Retssagen kører som nævningesag ved Retten i Holbæk. Den begyndte i februar, og der er afsat i alt 12 retsdage til sagen med forventet dom i midten af maj. Han ville til gengæld gerne bekræfte, at han havde haft en personlig uoverensstemmelse med den 34-årige tiltalte »K«, som frem til cirka august-september 2018 var præsident for Bandidos MC Westcity i Holbæk og derefter fik en rolle som såkaldt National Sergeant i Bandidos' centrale ledelse i Danmark, »Nationalen«.

- Det var en situation mellem mig og »K« (navn udeladt, red.). Det var ikke nogen stor sag, og det har han og jeg snakket om, lød det fra vidnet.

»K« har også tidligere omtalt episoden, der angiveligt fandt sted samme eftermiddag i begyndelsen af oktober 2018, hvor en gruppe maskerede personer om aftenen brød ind gennem porten til Bandidos' daværende klubhus i Østerstræde i Holbæk, og hvor »K« i den efterfølgende tumult ude foran rockerborgen fik et snitsår i armen.

Ved eftermiddagens episode havde »K« og en Bandidos-supporter sammen siddet i en bil et sted i Holbæk, da Vang-medlemmet i sin bil kørte op bag ved dem.

Ifølge »K« kastede supporten en flaske efter rivalens bil, men også »K«, der er tiltalt for at have »anstiftet« planlægningen af drab på et Vang-medlem, har under sin forklaring i retten nedtonet betydningen af episoden.

Kontakt på Facebook Ifølge Vang-medlemmets tidligere forklaring i en politiafhøring blev han i februar 2019 - altså nogle måneder efter bataljen, men før drabet på Zobair Saidi - kontaktet på Facebook af »K«. Han havde angiveligt skrevet, at de havde en fælles bekendt, som ønskede at finde en løsning på konflikten.

Vidnet pointerede i retten, at det handlede om en personlig konflikt mellem de to, og at han i øvrigt i første omgang havde afvist tilnærmelsen.

Et par måneder senere fandt en mekaniker så GPS'erne på hans bil, og enheden blev herefter afleveret til politiet.

Skud startede aflytninger Også en anden skudepisode cirka en måned før drabet er blevet berørt under retssagen.

Den skete 27. marts 2019 ved Havevang og Mellemvang, hvor flere biler, herunder én, som den tiltalte »M« efter eget udsagn sad i, blev beskudt, da de kørte i området.

Politiet fandt efterfølgende seks afskudte patronhylstre i Havevang, og det er politiets opfattelse, at skuddene formentligt blev affyret fra Vang-kvarteret i retning mod bilerne.

Ved onsdagens retsmøde kom det frem, at denne skudepisode for alvor fik politiet til at frygte, at der kunne være risiko for et angreb fra Bandidos rettet mod Vang-gruppen.

Derfor fik man rettens velsignelse til at aflytte blandt andre »K«, og nogle passager af disse ganske mange timers aflytning har været afspillet i retten.

Mystisk opkald til politiet Det er den 26-årige »P«, der er tiltalt for at have affyret de dræbende revolverskud mod Zobair Saidi, der blev ramt i tindingen på kort afstand samt i armen og lænden.

Ligesom de andre tiltalte nægter »P« sig skyldig, og hans forsvarer Sten Balslev afspillede i retten onsdag to telefonopkald til politiets callcenter. De kom kort efter hinanden i juli 2019 - knap fire måneder efter drabet.

Først ringer en mand og beder om, at den forklaring, han angiveligt har afgivet til politiet, bliver trukket tilbage. Det ønsker han at gøre efter, at han har talt med sin »præsident«, siger han, inden han selv afbryder opkaldet, før politiets medarbejder når at stille ham om til vagtchefen.

Kort efter ringer en kvinde og henviser til mandens opkald. Hun beder om, at hans forklaring kan blive trukket tilbage, og hun slutter samtalen af med at sige, at det var Mikkel Nielsen, der dræbte Zobair Saidi.

Netop Mikkel Nielsen spiller en central rolle i drabssagen, idet han allerede er idømt 12 års fængsel for medvirken til drabet.

Han har erkendt, at han lokkede Zobair Saidi hen til opgangen Ladegårdsparken Vest 135, hvor Nielsen boede, under påskud om levering af en klump hash, der blev kastet ud af vinduet.

Da den 18-årige ville samle hashen op, blev han skudt af en person, der kom bagfra. Mikkel Nielsen har udpeget denne person som tiltalte »P«, ligesom han har forklaret, at han selv og tiltalte »M« holdt flere møder, hvor drabet blev planlagt.

Det har de begge afvist, og da den allerede dømte var i vidneskranken i den verserende sag mod de tre drabstiltalte, spurgte forsvarer Sten Balslev direkte, om det var faktisk var ham selv, der havde skudt Zobair Saidi.

Det afviste han. Retssagen fortsætter altså torsdag med de afsluttede procedurer, og efter planen afsiger nævningetinget torsdag i næste uge kendelse om skyldsspørgsmålet.

