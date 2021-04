Zobair Saidi blev dræbt af skud i hovedet, da han 28. april 2019 ville samle en klump hash op, som nu 28-årige Mikkel Nielsen kastede ud til ham fra sin lejlighed. Nielsen har erkendt, at han på den måde medvirkede til drabet. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Send til din ven. X Artiklen: Drabssag: Anklager og forsvare helt uenige om kronvidnes troværdighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drabssag: Anklager og forsvare helt uenige om kronvidnes troværdighed

Holbæk - 29. april 2021 kl. 18:36 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Siden februar har tre mænd på 26, 29 og 34 år fra deres pladser på stolerækken bag deres respektive forsvarere og med politifolk på begge sider lyttet til vidneforklaringer, hørt oplæsning af politirapporter, gennemgang af teleoplysninger og en række andre beviser, der er blevet fremlagt under retssagen i Holbæk, hvor de tre står tiltalt for såvel drab som drabsforsøg på den 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i april 2019.

De tre, der på drabstidspunktet alle var tilknyttet Bandidos i Holbæk, har også selv været udspurgt om deres påståede roller i sagen, som alle tre nægter sig skyldige i.

Dømt mand centralt vidne Torsdag var sagen så nået til procedurerne, hvor specialanklager Anja Lund Liin og forsvarerne fik mulighed for at præsentere nævningetinget for deres bud på betydningen de fremlagte beviser, inden nævninge og dommere i næste uge afgør skyldsspørgsmålet.

Det står klart, at anklageren betragter den nu 28-årige Mikkel Oliver Falck Nielsen som et helt centralt vidne i sagen.

Drabssagen Tre mænd, 26-årige »P«, 29-årige »M« og 34-årige »K« er sat på anklagebænken for skuddrabet 28. april 2019 klokken 22.10 på 18-årige Zobair Saidi ud for opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

De tre er desuden tiltalt for drabsforsøg på den 18-årige to dage forinden.

Anklagemyndigheden mener, at »K« anstiftede planlægningen af drabet, mens »M og »P« planlagde det ved flere møder fra efteråret 2018 og frem til drabet.

»P« er tiltalt for at have affyret de dræbende skud med en revolver.

Alle tre tiltalte nægter sig skyldige i anklagerne.

De tre tiltalte var på drabstidspunktet fuldgyldige medlemmer af rockergruppen Bandidos MC, og anklagemyndigheden mener, at »K var præsident for Holbæk-afdelingen, da den påståede planlægning begyndte. »K« siger selv, at han var fratrådt som præsident forud for oktober 2018.

Ifølge tiltalen skete drabet som led i en voldelig konflikt mellem netop Bandidos og Vang-gruppen, som den dræbte Zobair Saidi var tilknyttet.

Det betyder, at straffen med bandeparagraffen i hånden kan fordobles, hvis de tiltalte findes skyldige. I forvejen er strafferammen for drab fængsel op til livstid.

Desuden kan de tiltalte idømmes forbud mod at opholde sig i Holbæk Kommune og på en række Bandidos-lokaliteter efter udstået straf.

Retssagen kører som nævningesag ved Retten i Holbæk. Den begyndte i februar, og der er afsat i alt 12 retsdage til sagen med forventet dom i midten af maj. Han har allerede erkendt og er idømt 12 års fængsel for medvirken til drabet ved, at han fra sin lejlighed i Ladegårdsparken Vest 135 kastede en klump hash ud til Zobair Saidi, som, ifølge den dømte, herefter blev skudt og dræbt af den 26-årige »P«.

Det har Mikkel Nielsen sagt både i sin egen retssag og under vidneansvar i den aktuelle sag. I begge sager har han også udpeget den tiltalte »M« som planlægger af drabet.

Anja Lund Liin mener, at retten godt kan fæste lid til kronvidnets troværdighed, selv om han i mere end et år undlod at fortælle politiet om dels sin egen rolle og dels de nu tiltaltes påståede roller i skuddrabet.

Det skete først nogle uger efter, at han sidste forår blev varetægtsfængslet og efter, at hans kæreste havde lagt kortene på bordet. Forud for fængslingen havde han flere gange været afhørt af politiet uden at nævne disse ting.

- I begyndelsen løj han lidt. Selvfølgelig gjorde han det, fristes man til at sige. Hvorfor skulle han hænge løkken om sin egen hals og dermed lægge sig ud med Bandidos? Hvilken grund skulle han have til at lyve om de tiltaltes roller, lød anklagerens spørgsmål, som hun selv besvarede.

- Absolut ingen grund. Han skal resten af sit liv kigge sig over skulderen, fordi han både har lagt sig ud med Vang-gruppen (som den dræbte var tilknyttet, red.) og med Bandidos, sagde Anja Lund Liin.

Hun mener samtidig, at en række andre beviser i sagen, blandt andet tekniske oplysninger om tidspunkter for kommunikation mellem vidnet og de to tiltalte, underbygger hans forklaring.

Forsvarere helt uenige Forsvarerne for »P« og »M« er dog helt uenige i, at den 28-årige skulle være et troværdigt vidne. Og i øvrigt også, at de tekniske beviser skulle støtte hans udlægning.

»M's« forsvarer, Mads Kramme, brugte en del tid på at gennemgå vidnets skiftende forklaringer om tidspunktet for et møde, han påstår at have haft med »M« på selve drabsdagen.

Det var her, at det, ifølge den 28-årige selv, gik op for ham, at Saidi nok ikke kun skulle »afstraffes« med tæsk, men dræbes.

Teleoplysninger har dog vist, at »M« endnu ikke var vendt hjem til Holbæk fra en endagstur i Tyskland på det tidspunkt, hvor vidnet hævder, at de mødtes.

Forsvareren for »P«, Sten Balslev, har flere gange under sagen været inde på, at Mikkel Nielsen måske selv skød Zobair Saidi, som havde rullet ham flere gange. Den påstand gentog han i sin procedure torsdag.

- Han er den eneste i den her sag, der har et motiv til at dræbe Saidi. Han solgte hash i området, men blev flere gange rullet af den afdøde, som han også skulle levere gratis hash til, sagde Sten Balslev, der også mente, at vidnet løj om et møde med »P« den aften, hvor anklagemyndigheden mener, at Saidi i første omgang blev forsøgt dræbt.

Sagen fortsætter på onsdag, hvor »K's« forsvarer, Luise Høj, som den sidste skal procedere.

Det er uklart, om der afsiges kendelse om skyldsspørgsmålet i den kommende uge, eller om det først bliver den 12. maj.

relaterede artikler

Politiet begik fejl i drabssag 22. april 2021 kl. 18:38

Skuddrab på 18-årig: Vidne opgav at yde førstehjælp 15. april 2021 kl. 16:30