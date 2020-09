Se billedserie Politiet afspærrede et større område omkring gerningsstedet ud for Lindevej 10 i Holbæk, efter at den 52-årige var fundet hårdt såret af knivstik om formiddagen den 9. juni i år. Foto: Presse-fotos.dk

Drabs-efterforskning i sidste fase: To sigtede fortsat bag tremmer

Holbæk - 30. september 2020

Midt- og Vestsjællands Politi arbejder fortsat på at klarlægge omstændighederne omkring det knivoverfald, der tirsdag den 9. juni i år kostede 52-årige Christian Flesborg livet på Lindevej i Holbæk.

To 28-årige mænd har været i politiets søgelys som mistænkte, siden de begge blev anholdt forskellige steder i Holbæk inden for to timer efter det voldsomme knivstikkeri og efterfølgende varetægtsfængslet sigtet for drab på den 52-årige.

Begge mænd nægtede sig skyldige, da de blev fremstillet i grundlovsforhøret.

Frivillig forlængelse Her knapt fire måneder senere er de to 28-årige fortsat bag tremmer, og tirsdag fik de begge forlænget deres varetægtsfængsling med yderligere fire uger frem til slutningen af oktober.

Det skete ifølge efterforskningsleder Kim Løvkvist, Midt- og Vestsjællands Politi, uden et retsmøde, fordi de sigtede og deres forsvarere havde indvilget i forlængelsen.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses egentlig tiltale mod de to mænd. Politiet er fortsat i gang med efterforskningen, og først når den er afsluttet, vil anklagemyndigheden vurdere sagens beviser og afgøre, om der er grundlag for at tiltale de to - og hvad tiltalen i så fald skal lyde på.

- Vi er i den sidste del af efterforskningen, og jeg vil tro, at vi inden for et par måneder kan sende sagen til vurdering hos anklagemyndigheden, siger Kim Løvkvist.

Hårdt såret bad om hjælp Dagbladet Nordvestnyt har tidligere på baggrund af aktindsigt i dele af retsbogen fra grundlovsforhøret 10. juni beskrevet, at den ene af de to sigtede ved sin anholdelse en time og 20 minutter efter knivoverfaldet var i besiddelse af blodige bukser og to par sko med blod på.

Det var omkring klokken 10.30 en eller helt almindelig tirsdag formiddag den 9. juni i år, at den 52-årige Christian Flesborg blev stukket ned på Lindevej ud for nummer 10 i Holbæk.

Et øjenvidne fortalte dengang til avisen, at hun inde fra sin forretning havde hørt nogen råbe om hjælp udenfor. Hun havde derefter set en mand med blod ned af benene og på maven komme vaklende, og han havde bedt hende om at ringe 112, hvilket hun gjorde.

Andre tilstedeværende havde straks ydet førstehjælp til den knivstukne mand, men hans skader var så voldsomme, at han samme eftermiddag kort efter klokken 15 afgik ved døden på Holbæk Sygehus.

Stribe af knivdomme Sagen kører fortsat for lukkede døre, og det er uvist, hvad der måtte være kommet frem om et muligt motiv bag knivdrabet på den 52-årige.

Midt- og Vestsjællands Politi var dog hurtigt ude med en formodning om, at der kunne være tale om et internt sammenstød mellem enkeltpersoner og ikke et banderelateret opgør.

Den ene af de sigtede har dog relation til Bandidos, og han er flere gange tidligere dømt for blandt andet vold og ulovlig besiddelse af knive.

